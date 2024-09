Wynajem samochodów to wygodna i popularna opcja dla podróżnych, którzy chcą odkrywać nowe miejsca we własnym tempie. Jednak pojazdy do wynajęcia jak się okazuje są również głównym celem złodziei, a kradzieże tych aut stanowią coraz większy problem w branży.

Co się dzieje z samochodem po kradzieży? Złodzieje wykorzystywali metodę "na wynajem"

Do kradzieży i przywłaszczeń samochodów pochodzących z wypożyczalni dochodzi coraz częściej. Złodzieje opracowali sobie metodę "na wynajem". Jest to dla nich na tyle wygodne, że robią to w tzw. białych rękawiczkach. Nie potrzebują włamywać się do pojazdu czy stosować inne sposoby, które kosztowałyby ich sporo zachodu. Po wypełnieniu formalności wynajmu zaczynają od zagłuszania sygnału GPS. Następnie podrabiają dokumenty i wystawiają ofertę sprzedaży samochodu w zaniżonej cenie na portalu ogłoszeniowym.

Kradli samochody z wypożyczalni. Ich działalność obejmowała całą Polskę

Właśnie w ten sposób działała grupa przestępcza w Warszawie, którą niedawno policjanci ze Śródmieścia zatrzymali. W nielegalną działalność zamieszanych było siedem osób. Mł. asp. Jakub Pacyniak poinformował:

Jeden z uczestników przestępczego procederu odpowiedzialny był za usuwanie z samochodów symboli wypożyczalni, po czym dostarczał gotowe auta do sprzedaży swoim wspólnikom, którzy spotykali się z nabywcami.

Co więcej, w toku śledztwa okazało się, że niektóre samochody sprzedawali kilku osobom jednocześnie. Wcześniej od każdej z nich pobierali zaliczkę. W dniu odbioru pojazdu urywali kontakt. Ich działalność nie ograniczała się jedynie do granic Warszawy. Okazuje się, że nielegalny proceder kwitł w całym kraju. Łączną sumę strat oszacowano na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.