GDDKiA ma pecha. To już piąta próba drogowców w sprawie obwodnicy Kolna

"Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Kolna w ciągu drogi krajowej nr 63. To już piąte podejście do wyłonienia wykonawcy dokumentacji" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dlaczego poprzednie przetargi spłonęły na panewce? Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Jak dotąd wszystkie zgłoszone oferty przekraczały budżet, który GDDKiA przewidziała na realizację inwestycji.

"Pechowy" przetarg dotyczy przygotowania dokumentacji dla prawie 8-kilometrowego odcinka DK63. Na inwestycję składa rozbudowa istniejącej drogi od miejscowości Wincenta do Kolna (5,7 km) oraz odcinek poprowadzony całkowicie w nowym śladzie jako fragment zachodniej obwodnicy Kolna od DK63 do skrzyżowania z DW647 (ok. 2 km). Planowana droga będzie jednojezdniowa z jednopoziomowymi skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi.

"Poszerzymy blisko 6 km drogi krajowej nr 63 z 6 do 7 m i zwiększymy jej nośność do 11,5 t/oś. Wybudowane zostaną też dodatkowe jezdnie zapewniające dojazd do pól, lasów i posesji, chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe. Nowy odcinek DK63 będzie kończył się na rondzie z drogą wojewódzką nr 647 (którą obecnie przebudowuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich) i połączy istniejącą DW647 z DK63 w taki sposób, aby obie w przyszłości stanowiły południowo-zachodnią obwodnicę Kolna" - dodają drogowcy.

Obwodnica Kolna. Dokumentacja pozwoli na uzyskanie decyzji środowiskowej

Dokumentacja jest niezbędna, by uzyskać decyzję środowiskową. Bez niej też GDDKiA nie będzie mogła rozpisać postępowania przetargowego na samą realizację trasy (budowa przewidziana jest na lata 2030-2032). Mieszkańcy Kolna oraz kierowcy korzystający z lokalnych dróg, muszą więc trzymać kciuki za powodzenie piątego już przetargu...