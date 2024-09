Czym jeździł Hitler? Choć nie miał prawa jazdy, kolekcjonował najlepsze auta swoich czasów

Motoryzacja należała do jednej z pasji Adolfa Hitlera. W swojej kolekcji posiadał wiele luksusowych modeli aut. Jego kierowca, Erich Kempka, gdy po raz pierwszy zobaczył jeden z jego samochodów padł z wrażenia, gdyż miały być tak drogie, że nigdy wcześniej nie widział ich osobiście. Był to 1932 rok, gdy Hitler nie był jeszcze kanclerzem Rzeszy.

Jakim samochodem jeździł Hitler? Ten należał do jego ulubionych z kolekcji aut Mercedes-Benz

Od lat 20. partia finansowała samochody Hitlera, których nigdy sam nie prowadził. Zawsze miał kierowcę. Powód? Nie posiadał prawa jazdy. Szczególnie upodobał sobie auta marki Mercedes-Benz, co można zobaczyć na licznych zdjęciach propagandowych, gdzie pozdrawia tłumy z kabrioletu tej marki. Jednym z najbardziej charakterystycznych był model W31 typ G4.

Ważył prawie 4 tony i osiągał maksymalną prędkość 67 km/h. Mógł być napędzany na wszystkie koła, lecz zazwyczaj stosowano napęd na dwie tylne osie. Wyjątkowości temu modelowi dodaje fakt, że w latach 1934 - 39 wyprodukowano jedynie 57 egzemplarzy. Był prekursorem dzisiejszych SUV-ów z siedmioma miejscami. Był wyposażony w ośmiocylindrowy silnik o pojemności 5,0 litra w dwóch wariantach mocy - 100 i 115 KM. W jego prywatnej kolekcji znalazł się również Mercedes-Benz 500K, 770 czy Fiat 2800 Torpedo.

Przywódca NSDAP Adolf Hitler w samochodzie marki Mercedes. Obok niego widoczni m.in.: Wilhelm Frick, oficjalny fotograf Adolfa Hitlera Heinrich Hoffmann Narodowe Archiwum Cyfrowe

Samochody Adolfa Hitlera. Marzenie o wyprodukowaniu wyścigowych pojazdów

Hitler zapragnął również, aby aryjski samochód stał się najpotężniejszą maszyną, jaką kiedykolwiek stworzono. W ten oto sposób koncern Auto Union (dziś znany jako Audi) wyprodukował samochód wyścigowy. Koszt tego przedsięwzięcia oscylował w granicach 500 000 marek. Pojazdy rozpędzały się od 330 km/h do nawet 380 km/h, tak jak było to w przypadku modelu Type-C. Co ciekawe, Hitler był dumny, że nigdy nie miał wypadku. Zawsze nalegał, aby kierowcy dostosowywali prędkość "do widoku, jaki mieli na drodze". "Jeśli dziecko idzie drogą i zostanie potrącone", argumentował, "to nie jest wina dziecka, ponieważ dziecko nie myśli. Kierowca musi myśleć".