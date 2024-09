Jeśli planujesz wrócić na hulajnodze po zakrapianej imprezie, lepiej zastanów się dwa razy. Po pierwsze, jest to przede wszystkim nieodpowiedzialne i w ten sposób narażasz siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Po drugie, w razie kontroli możesz dostać srogi mandat, który z pewnością zaboli portfel. W jakiej wysokości?

REKLAMA

Zobacz wideo Gnał hulajnogą 55 km/h. 25-latek zapominał o nowych przepisach

Za co można dostać mandat na hulajnodze elektrycznej? Nie korzystaj z niej po alkoholu

Przemieszczanie się po mieście na hulajnodze elektrycznej to olbrzymie ułatwienie, dzięki któremu bez większego wysiłku i stania w korkach możemy dostać się w konkretne miejsce. Co więcej, ogrom wypożyczalni sprawia, że nie musisz wydawać fortuny na zakup własnych dwóch kółek. Zanim jednak zdecydujesz się z którychś skorzystać, warto uzmysłowić sobie, że hulajnoga to pojazd. Może nie mechaniczny, ale jednak pojazd, tak więc w trakcie jazdy obowiązują cię liczne przepisy. Konsekwencje jazdy na hulajnodze pod wpływem procentów są takie same, jak w przypadku rowerów, natomiast limity zawartości alkoholu w organiźmie - jak w przypadku kierujących samochodami.

Za co można dostać mandat na hulajnodze elektrycznej? Za co można dostać mandat na hulajnodze elektrycznej? Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Co grozi za jazdę po pijanemu na hulajnodze? Kary są dotkliwe

Za jazdę na hulajnodze po procentach może nie dostaniesz takiej kary, jak w przypadku kierowania samochodem, jednak wciąż może być dotkliwa. Polskie prawo jest pod tym względem surowe, a jej wysokość zależy głównie od zawartości alkoholu we krwi.

Jazda w stanie po alkoholu, kiedy we krwi masz od 0,2 do 0,5 promila oznacza wykroczenie, za co możesz dostać mandat nawet do 1000 zł.

Gdy stężenie jest wyższe niż 0,5 promila oznacza to stan nietrzeźwości i w tej sytuacji musisz liczyć się z mandatem do 2500 złotych.

Oczywiście jeśli przy okazji złamałeś inne przepisy, np. poruszałeś się w miejscu niedozwolonym czy zbyt szybko, kara będzie stosownie wyższa.

Pięć mandatów w jedną noc. Trzy z nich na 2500 złotych

Niestety, pijani kierowcy na hulajnogach potrafią być prawdziwym utrapieniem. Jak możemy przeczytać w licznych policyjnych relacjach, w okolicach połowy sierpnia tylko w trakcie jednej nocy na ulicy Piłsudskiego w Zamościu funkcjonariusze wypisali pięć różnych mandatów, z czego trzy zostały wystawione na 2500 zł, zaś dwa na 1000 zł (niechlubny rekordzista miał 1,3 promila alkoholu). Z kolei w lipcu funkcjonariusze z Zabrza z tego samego powodu zatrzymali 17-latka, który również otrzymał karę w wysokości 2500 zł. W tym samym miesiącu policjanci z Ciechanowa interweniowali w kolizji drogowej, którą spowodował 46-letni pijany mężczyzna poruszający się, a jakże, na hulajnodze. Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Łączny mandat, jaki otrzymał, wyniósł 3600 zł. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.