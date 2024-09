Diesel to potoczne określenie silnika o zapłonie samoczynnym. Niegdyś był to jeden z najbardziej faworyzowanych napędów w Europie. Zwrot ku elektromobilności trend ten zmienił się, a jego przyszłość może być niepewna. Jego popularność spada, a sprzedaż maleje. Czy diesel powinien szybko zniknąć z naszych ulic?

Czy warto jeszcze kupić samochód z silnikiem diesla? Komisja Europejska promuje transport zeroemisyjny

Volker Wissing, niemiecki minister transportu, w liście do Ursuli von der Leyen ostrzega przed planami Komisji Europejskiej, które mogą doprowadzić do wycofania milionów samochodów z silnikami diesla z dróg. Wissing obawia się, że nowe przepisy dotyczące emisji spalin mogą zakwestionować homologacje pojazdów z normami Euro 5 i Euro 6, co dotyczy ponad 8 milionów samochodów w Niemczech. Minister wskazuje, że Komisja chce, aby pojazdy spełniały normy emisji niezależnie od stylu jazdy, co może być nierealistyczne i skutkować wycofaniem starszych pojazdów z ruchu.

Kiedy zniknie diesel? Zapytaliśmy czytelników o jego przyszłość

O przyszłość samochodów z silnikiem diesla zapytaliśmy czytelników moto.pl. Kwestia ta poruszyła internautów w artykule "Strach w Niemczech. Miliony diesli na złom? Komisja Europejska zabiera głos". Na końcu zebraliśmy głosy uczestników sondy "Czy diesel powinien szybko zniknąć z rynku?". Na dzień dzisiejszy (26.08.2024 r.) wzięło w niej udział 3488 osób.

Zdecydowana większość opowiedziała się za odpowiedzią "Nie" oraz "Nie. Jeżdżę dieslem i chcę go używać jak najdłużej" - w sumie 89 proc. (1772 i 1282 odpowiedzi). Kolejna negatywne stanowisko wobec pytania wybrało 7 proc. osób (246 odpowiedzi). Zwolennikami zniknięcia samochodów z silnikiem diesel "Tak. Jak najszybciej" okazało się 4 proc. czytelników moto.pl (79 i 75 odpowiedzi). Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.