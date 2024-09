Co trzeba mieć w aucie 2024? Do obowiązkowego wyposażenie samochodu należą 3 rzeczy. Wielu kierowców może zareagować zdumieniem, co wchodzi w ich skład. Za ich brak możemy spodziewać się mandatu.

3 Tomasz Majchrowicz / iStock Otwórz galerię Na Gazeta.pl