Ceny paliw na koniec wakacji. Prognoza dla tankujących gaz, benzynę i olej napędowy. Są dobre i złe wiadomości

Tankujesz do pełna, by wrócić samochodem z letniego urlopu albo dopiero wyruszyć w dłuższą podróż? Mamy dobre i złe wiadomości w kwestii kosztów paliw oraz potencjalnych wydatków związanych z przejazdem. Według raportu analityków serwisu e-petrol ceny paliw (benzyna i olej napędowy) nieznacznie spadły w trzecim tygodniu sierpnia. W przypadku benzyny średnia cena sprzedaży obniżyła się do poziomu 6,32 zł. W przypadku oleju napędowego trzeba było zaś średnio płacić 6,34 zł. O jeden grosz (średnio) zdrożał zaś autogaz. Zwykle na pylonach można było spotkać cenę w wysokości 2,79 zł.

Niestety końcówka tegorocznych wakacji oznacza zakończenie popularnych letnich programów obniżek cen i promocji na stacjach różnych sieci. Zależnie od operatora to tzw. pakiety lojalnościowe, specjalne kupony lub inne promocje, by nieco oszczędzić podczas tankowania. W praktyce oznacza to zniżki w wysokości nawet kilkudziesięciu groszy (od 10 do nawet ponad 40 groszy) na litrze przy pełnym tankowaniu (zwykle obowiązywał limit 50-60 l jednorazowego napełniania baku). Przypominamy, że zwykle wymagane jest konto zarejestrowanego użytkownika, aplikacja w smartfonie lub inne wymogi.

Kilka groszy. Taniej lub drożej

Ostatni tydzień wakacji oznacza jeszcze tańsze paliwo na stacjach w Polsce. Twórcy raportu e-petrol.pl prognozują nieco niższe ceny benzyny i oleju napędowego. Spadkowe prognozy obejmują benzyny 95 i 98 oraz olej napędowy. A to oznacza wydatki na poziomie powyżej 6 zł. Gorzej jest w przypadku autogazu, który będzie systematycznie drożeć w kolejnych tygodniach.