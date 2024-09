Rozważasz zakup samochodu elektrycznego? Taki pojazd ma tylu zwolenników, co przeciwników. Ludzie prześcigają się w wymienianiu zalet i wad. Oprócz poznania większości z nich warto również dowiedzieć się, ile kosztuje ładowanie. Dzięki temu nie zdziwisz się, gdy będziesz już właścicielem. Ciekawy?

REKLAMA

Zobacz wideo Hyundai Ioniq 5N. Elektryczne GTI

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? Takiej odpowiedzi nie każdy się spodziewa

1 kWh, które jest potrzebne do ładowania samochodu elektrycznego, kosztuje 2-3 złote w zależności od miejsca, w którym postanawiamy "zatankować" elektryka. Biorąc pod uwagę, że do pełnego ładowania potrzeba około 40 kWh (średnia pojemność baterii), wiąże się to z kosztem 80-120 złotych. Warto mieć jednak na uwadze, że ładowanie zasobami "domowymi" będzie tańsze, bo 1 kWh może wynieść nawet około 60 groszy.

A w jak długą trasę możesz się udać naładowanym do pełna elektrykiem? W zależności od modelu pojazdu średnio przejedziesz 200-300 km. Jeśli zaś chodzi o nowsze samochody, to ich bateria starcza nawet na 400 km. Przykładowo, Tesla Model S ma zasięg deklarowany na poziomie aż 610 km.

Samochód elektryczny, fot. MikeMareen / iStock Samochód elektryczny, fot. MikeMareen / iStock

Dlaczego warto kupić samochód elektryczny? Rozwiązanie ma wiele zalet

Samochody elektryczne mają wiele zalet. To na przykład brak emitowania spalin, co działa pozytywnie na środowisko ze względu na niegenerowanie zanieczyszczeń. Warto też wziąć pod uwagę, że koszty eksploatacji mogą się okazać znacznie niższe niż w przypadku samochodu spalinowego. Silniki są ciche, a na dodatek elektryki często są bardzo łatwe w obsłudze.

Przeciwnicy takiego rozwiązania zwracają jednak uwagę na fakt, że pojazdy elektryczne są drogie, mogą się okazać problematyczne w przypadku potrzeby pokonania dużej odległości, długo się ładują. Niektórzy argumentują swój przeciw również i tym, że wyprodukowanie baterii do elektryka wymaga wykorzystania wielu surowców szkodliwych dla środowiska. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.