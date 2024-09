Jazda rowerem po alkoholu po zaostrzeniu przepisów ruchu drogowego jest w Polsce surowo karana. Złamanie nowych regulacji może być kosztowne i wiąże się z przykrymi konsekwencjami, dlatego lepiej nie wsiadać na rower po piwie lub innym trunku. Ile wynosi mandat?

Jaki mandat za jazdę na rowerze po alkoholu? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wyróżnia się dwa warianty

Lato sprzyja wycieczkom rowerowym, ale lepiej się nie zapominać. Jeśli chcesz wypić piwo, lepiej wezwij taksówkę lub wróć do domu pieszo. W prawie przewidziano dwie stawki kar dla osób łamiących przepisy.

Nie mniej niż 2500 zł, kiedy do sytuacji dochodzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a rowerzysta jest w stanie nietrzeźwości.

Nie mniej niż 1000 zł, kiedy do sytuacji dochodzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a rowerzysta jest w stanie po spożyciu alkoholu.

Czym różni się stan nietrzeźwości, a po spożyciu alkoholu? Procentami we krwi. Stan po spożyciu to od 0,2 do 0,5 promila, natomiast stan nietrzeźwości to powyżej 0,5 promila.

Czy za jazdę na rowerze po alkoholu można stracić prawo jazdy? Przepisy się zmieniły

Kiedyś za jazdę na rowerze po spożyciu alkoholu, kierowca mógł stracić prawo jazdy. Czy przepisy nadal obowiązują? Zapis ten został wykreślony, a osoby przyłapane na gorącym uczynku nie będą obciążone punktami karnymi. Poluzowanie przepisów nie uprawnia jednak do narażania siebie innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, aby spożywać alkohol z umiarem i nie wsiadać na rower, bo takie zachowanie może być tragiczne w skutkach. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.