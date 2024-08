Już w styczniu 2025 r. do użytkowania może zostać oddanym autodrom w Biłgoraju. Dokładnie wtedy powinien zakończyć się pierwszy etap prac remontowych. To będzie nie tylko największa nitka w tej części Polski. Będzie również najnowocześniejsza. A jest dedykowana przede wszystkim zawodom kartingowym.

Nowa infrastruktura i nitka o długości 1201 m, czyli lifting toru w Biłgoraju

Remont tory kartingowego w Biłgoraju rozpoczął się 26 października 2023 r. W chwili obecnej trwa układanie nawierzchni bitumicznej. Prace idą zatem w zgodzie z planem. A sam plan brzmi naprawdę imponująco. Bo w ramach przebudowy powstanie centrum kierowania wyścigami, budynek sanitarny, trybuny dla widzów z zapleczem sanitarnym oraz namiot badań technicznych. Pierwszy etap prac zakłada również postawienie budynku obsługującego cały autodrom. To w nim pojawi się m.in. centrum konferencyjno-szkoleniowego. Elementem prac stanie się także montaż ekranów akustycznych.

Nowoczesny tor kartingowy w Biłgoraju będzie miał 1201 m długości. To oznacza, że remont wydłuży nitkę o jakieś 51 m. Szerokość asfaltu wyniesie od 8 do 14,5 m. Takie parametry w połączeniu z dość ciekawym ustawieniem łuków i zakrętów sprawią, że autodrom będzie przystosowany do międzynarodowych zawodów kartingowych o licencji A. Co więcej, spokojnie pojadą po nim również motocykle.

Niedługo otwarcie nowego toru wyścigowego. Będzie największy w tej części Polski Fot. Autodrom Biłgoraj

Autodrom w Biłgoraju nie był modernizowany od 1979 r.

Pierwszy etap prac remontowych na biłgorajskim autodromie został wyceniony na 31 mln zł. 15 mln zł wyniesie natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Po oddaniu do użytkowania tor wróci pod zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego.

31 mln zł za częściowe prace to spora kwota. Prawda jest jednak taka, że tor w Biłgoraju aż prosił się o gruntowny remont. Nitka powstała bowiem pod koniec lat 70. XX wieku. Została oddana do użytkowania w 1979 r. Niedługo później uzyskała homologację Polskiego Związku Motorowego na organizację zawodów sportowych. A później... prawie nie była modernizowana. Osoby, które pojawiały się na Autodromie, podkreślały że jego ogromnym minusem jest nierówna i po prostu stara nawierzchnia. To ograniczało możliwości kierowców w kwestii prędkości przejazdów.