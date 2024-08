1000 kilometrów zasięgu i ładowanie w 9 minut. Rozwiązanie wszystkich problemów kierowców elektryków

Współczesny elektryk może pokonać na jednym ładowaniu nawet 400 km po blisko 2-godzinnym ładowaniu przy szybkiej stacji. Zasięg i czas ładowania to zatem dwie największe słabości samochodów zasilanych prądem. To też aspekty, które decydują o tym, że część kierowców nadal upiera się przy napędzie spalinowym. Co mogłoby zmienić pogląd kierujących? Nowy pomysł ma właśnie Samsung.

Półprzewodniki dają do 1000 km zasięgu. Ich ładowanie do 80 proc. trwa 9 minut

Samsung opracował nowe akumulatory półprzewodnikowe. Te mają pięć potężnych zalet. Po pierwsze zdaniem koreańskiej marki pozwolą na pokonanie samochodem na jednym ładowaniu nawet 1000 km. Po drugie czas ich ładowania to zaledwie 9 minut (od 10 do 80 proc. pojemności). Po trzecie pozwalają na eliminację ryzyka pożaru w razie uszkodzenia mechanicznego. Po czwarte są mniejsze i lżejsze od dotychczas stosowanych baterii. Po piąte ich trwałość określana jest na ponad 20 lat.

Akumulatory półprzewodnikowe opracowane przez Samsunga i pokazane po raz pierwszy podczas targów SNE Battery Day 2024 w Seulu, są wykonane z tlenków i zastępują klasyczny elektrolit materiałem stałym. Ich gęstość wynosi 500 Wh/kg. To wartość dwukrotnie większa, niż w przypadku obecnie stosowanych baterii.

Producenci testują już baterie półprzewodnikowe. Na liście europejski gigant

Jeżeli powyższe zapowiedzi sprawdziłyby się w praktyce, rozwiązanie mogłoby być rewolucyjne. Bo kto nie zdecydowałby się na elektryka, który po 9 minutach ładowania pokona 1000 km? Przed podjęciem decyzji o użyciu tych akumulatorów w produkcji aut, marki motoryzacyjne muszą je sprawdzić w praktyce. Najwięksi producenci otrzymali już próbne egzemplarze nowych baterii. A jedną z firm znajdujących się na liście testowej jest Stellantis. To właściciel takich marek, jak Citroën, DS, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat i Jeep.

W tym punkcie powstaje tylko jedno pytanie. Czy rewolucyjna technologia akumulatorów do samochodów elektrycznych nie oznacza rewolucyjnej ceny? Elektryki już dziś i z bateriami starego typu są drogie. Dodatkowych kosztów rynek ten mógłby jednak nie wytrzymać. Optymistyczne jest tylko jedno. Plotki mówią bowiem o tym, że Stellantis chciałby wykorzystać akumulator półprzewodnikowy w nowym modelu DS 8. To może oznaczać, że technologia jest droższa, ale nie zaporowo droga. W efekcie może stanowić sporą szansę na rynku e-pojazdów. I dla kierowców, i dla samochodów.