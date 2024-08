Od dziś duże ograniczenia na polskich drogach. Takie pojazdy mają zakaz ruchu

15 sierpnia to czerwona kartka w kalendarzu. Tego dnia w Polsce obchodzi się bowiem aż dwa święta. Pierwsze jest świętem kościelnym i dotyczy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Drugie ma charakter państwowy i odnosi się do Święta Wojska Polskiego.

Zaraz ruchu dla ciężarówek obowiązuje przez cały długi weekend sierpniowy

Czerwona kartka ustawiona w czwartek sprawia, że pojawia się okazja do długiego weekendu. To oznacza wzmożony ruch na drogach. Z tego właśnie powodu automatycznie wprowadzane jest także ograniczenie w ruchu ciężarówek. To obowiązuje tak naprawdę już od wczoraj. Choć nie przez całą dobę, a w określonych godzinach. Pojazdy o DMC powyżej 12 ton nie będą mogły poruszać się:

w środę 14 sierpnia w godz. 18.00 – 22.00

w czwartek 15 sierpnia w godz. 8.00 – 22.00

w piątek 16 sierpnia w godz. 18.00 – 22.00

w sobotę 17 sierpnia w godz. 8.00 – 14.00

w niedzielę 18 sierpnia w godz. 8.00 – 22.00

Powyższy zakaz stanowi tak naprawdę rozszerzenie standardowego zakazu weekendowego. Ten w okresie wakacyjnym oznacza ograniczenia w ruchu ciężarówek w każdy piątek w godz. 18:00 – 22.00, każdą sobotę w godz. 8:00 – 14.00 i każdą niedzielę w godz. 8:00 – 22.00.

Jakich ciężarówek zakaz ruchu 15 sierpnia nie dotyczy?

Zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych 15 sierpnia nie dotyczy w pierwszej kolejności ciężarówek należących do służb. Dalej jeździć mogą auta należące do wojska, straży pożarnej, ITD, policji czy jednostek ratownictwa chemicznego. Poza tym zakazem nie jest objęty przejazd pojazdów używanych przy budowie dróg oraz transport:

artykułów szybko psujących się,

leków,

zwierząt,

sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

przesyłek w ramach działalności pocztowej,

towarów niebezpiecznych,

betonu,

odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

towarów w transporcie kombinowanym,

przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych.

Ile wynosi mandat za złamanie zakazu ruchu dla ciężarówek?

Długi weekend to czas wzmożonych kontroli drogowych. Kierowcy muszą być na nie przygotowani. Także ci, którzy łamią ograniczenia w ruchu pojazdów o DMC powyżej 12 ton. Jakie konsekwencje mogą ich spotkać? Kierowca dostanie od 200 do 500 zł. Na tym jednak nie koniec, bo przewoźnik otrzyma 2000 zł grzywny, a spedytor 1000 zł grzywny.