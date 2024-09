Wyściełaj tym garaż blaszany na zimę. Od ręki zapomnisz, czym jest skrobanie szyb

Garaż blaszany, nie dość, że jest tani, to jeszcze bardzo się przydaje do ochrony samochodu przed niekorzystną pogodą. W okresie jesienno-zimowym może się jednak pojawić problem w postaci ujemnych temperatur. Z tego względu garaż blaszak warto ocieplić. Jak to zrobić?

REKLAMA

Zobacz wideo Odwiedziliśmy garaż Magnusa Walkera w Los Angeles

Jak ocieplić garaż blaszany? To wcale nie jest skomplikowane

Dzięki ociepleniu garażu podwyższy się temperatura, co ochroni wszystko, co w nim przechowujesz, przed zimnem. Takie działanie warto wykonać jeszcze przed nadejściem chłodów, dlatego czas nagli. Każdy bowiem wie, jak negatywny wpływ może mieć ujemna temperatura na działanie silnika czy na akumulator. Również i skrobanie szyb każdego ranka nie jest zbyt przyjemną i wyczekiwaną przez nas czynnością.

Garaże blaszane, zdjęcie ilustracyjne Garaże blaszane, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Do ocieplenia garażu blaszanego warto wybrać styropian. Produkt jest wykorzystywany w tym celu już od wielu lat, natomiast wybierając go, nie należy zapomnieć o odpowiedniej paraizolacji i zabezpieczeniu konstrukcji. Jeśli masz już styropian, należy przymocować go do ścian blaszanego garażu w odpowiedni sposób. Będziesz potrzebować nie tylko klejów montażowych, lecz także i izolacji, która ochroni blaszaka przed skraplaniem się wody.

Jak tanio ocieplić garaż blaszany? Nie tylko styropian się sprawdzi

Możesz też zastosować wełnę mineralną, która zadziała podobnie jak styropian i z łatwością dopasujesz ją do wszelkich zakamarków w garażu blaszanym. Oprócz tego do ocieplenia konstrukcji nada się też pianka PUR, a metoda jest jedną z najszybszych. Jak widać, metod jest wiele i nic nie stoi na przeszkodzie, by dopasować je do własnych potrzeb. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.