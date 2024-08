Wjeżdżasz na płatny parking, by zostawić samochód. Nie wiesz, ile zapłacisz? Przygotuj się na drogą niespodziankę. Podobnie jest w przypadku wjazdu na teren myjni, by umyć swój pojazd. Niewykluczone, że kosmetyka będzie bardzo droga. Z najnowszego raportu kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że przedsiębiorcy w Polsce mają sporo na sumieniu i chętnie drenują portfele kierowców.

W tegorocznej kontroli pod lupę wzięto aż 125 myjni samochodowych i 84 parkingi w całej Polsce. Kontrolerzy skupili się na tym, czy właściciele parkingów i myjni zadbali o odpowiednie informacje o cenach swoich usług dla kierowców. Okazało się, że ponad 20 proc. nie zadbało o to co istotne, a część wykazała się pomysłowością, by wprowadzić zmotoryzowanych w błąd.

Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Przedsiębiorca nie może utrudniać dostępu do cennika usług. Musi być on widoczny, niebudzący wątpliwości, jednoznaczny i umożliwiający porównanie cen. Konsument powinien mieć możliwość ustalenia, ile w rzeczywistości zapłaci za pozostawienie swojego samochodu na parkingu czy jego umycie, a także wybrania najkorzystniejszej dla siebie oferty — Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Łatwiej oszukać na parkingu

Na czarnej liście znalazło się 48 przedsiębiorców. Wśród nich nieco więcej (26) stanowili operatorzy parkingów. W przypadku myjni uwago zgłoszono w 22 placówkach. Wśród zarzutów wskazano nieczytelne lub niekompletne cenniki, brak jakichkolwiek informacji o cenach usług. W niektórych miejscach stosowano tylko dość uproszczone cenniki z informacjami o zakresie cen (od – do). Innymi słowy, zadbano o to, by kierowca wjeżdżający na parking czy do myjni nie wiedział, ile dokładnie zapłaci czy postój, czy mycie samochodu.

Kontrola bez kar? Nie ma opcji! Stąd za zaniedbanie obowiązku informacyjnego UOKiK nałożył kary pieniężne na łączną kwotę w wysokości ok. 40 tys. zł. Ukarano łącznie 32 przedsiębiorców. W sześciu przypadkach odstąpiono od nałożenia kary (wedle UOKiK to konsekwencja naruszeń znikomej wagi).

Pozostaje jeszcze jedno. UOKiK przygotował krótki poradnik dla zmotoryzowanych.