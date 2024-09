Ludzie tak przechowują opony. Nic dziwnego, że potem są do wyrzucenia

Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę, jak ogromne znaczenie ma przechowywanie kompletu opon, jeśli w danym momencie z nich nie korzystamy. Dzięki temu będzie mógł posłużyć o wiele dłużej i nie zdeformuje się, tracąc przy okazji swoje właściwości. Jak i gdzie przechowywać opony? Sprawdź i więcej nie popełnij błędu.

Jak przechowywać opony - na leżąco czy na stojąco? Pozycja zawsze ma znaczenie

Jeśli masz opony z felgami, najlepiej przechowywać je ułożone jedna na drugiej lub w formie wieszania na hakach. W przypadku gdy kładziesz je na sobie, nie kładź więcej niż 8 sztuk.

- Opony przechowuj w suchym i zacienionym miejscu, najlepiej w temperaturach 5-30°C. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła, takich, jak grzejniki. Pamiętaj również, że opony nie lubią mrozu! Przechowywanie w temperaturze poniżej -5°C może doprowadzić do pękania mieszanki gumowej. Idealna wilgotność powietrza do przechowywania opon nie może przekraczać 75%; zbyt wysoka może sprzyjać rozwojowi pleśni i grzybów - doradził Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

opony jaywarren79 / Getty Images/istock.com

Jak przechowujemy opony bez felg? Na to również zwróć uwagę

Jeśli masz opony bez felg, ustawiaj je pionowo na podłożu i obracaj mniej więcej raz w miesiącu, co zapobiegnie deformacjom. Możesz też umieścić je na stojaku. Takich opon nie wieszaj na hakach, bo działanie może doprowadzić do odkształceń. Miejsce do przechowywania opon powinno być ochronione przed szkodliwą chemią, kurzem i innym brudem. Jak już wspomniano, temperatura pomieszczenia powinna wynosić między 5 a 30 stopni Celsjusza, a obok opon nie składuj olejów, paliw czy rozpuszczalników. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.