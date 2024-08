Wielu kierowców nie wyobraża sobie niczego przyjemniejszego niż mycie samochodu po poprawie pogody. Niektórzy wręcz nie mogą się doczekać, aż zaśnie świecić słońce, by zabrać się za tę czynność z poczuciem satysfakcji. Okazuje się jednak, że lepiej uważać. Na co?

Czy można myć auto na słońcu? Lepiej uważaj, bo konsekwencje zabolą portfel

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że mycie samochodu w pełnym słońcu jest zwyczajnie niebezpieczne. Wszystko dlatego, że jego wnętrze i nadwozie podczas upałów może osiągać temperaturę nawet około 50 stopni Celsjusza. Czym to grozi?

Myjesz samochód na własnej posesji? Możesz mieć spore kłopoty - zdjęcie ilustracyjne

Ciesz z nadwozia wyschnie w zaledwie kilka sekund. W związku z tym jeszcze przed nałożeniem środka czyszczącego na cały samochód, niektóre elementy już będą suche. W efekcie pozostaną na nich nieestetyczne zacieki i brzydkie plamy.

Z uwagi na powyższe samochód lepiej myć w innym czasie niż pełne słońce. Co będzie najlepsze?

Kiedy najlepiej myć samochód? Rób to najlepiej w tym czasie

Warto myć samochód wieczorem, gdy gorące słońce już ustąpi. Dobrą praktyką jest też wcześniejsze stawianie pojazdu w cieniu, dzięki czemu z zewnątrz i w środku nieco "ostygnie". A dlaczego nie myć samochodu rankiem? Okazuje się, że latem nawet o godzinie 6 rano może już dojść do mocnego nagrzania samochodu, a skutki mycia będą takie, jak te przedstawione powyżej. A jeśli ogólnie chcesz dbać o samochód i nie doświadczyć niszczenia się lakieru, dbaj o to, by parkować go w garażu lub cieniu. To częsta i długotrwała ekspozycja na słońce sprawia, że lakier się utlenia i blaknie. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.