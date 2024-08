Sieć Żabka narodziła się w 1998 r. Początkowo jej ekspansja była mocno leniwa. Dynamiczna rozbudowa ilości punktów wystartowała w drugiej dekadzie XXI wieku. Skutek? Dziś w całej Polsce jest ponad 10,5 tys. Żabek. A format cały czas jest rozszerzany. Nowością jest Żabka Drive. Ta właśnie stanęła w Piasecznie pod Warszawą i to nie jest żart.

Żabka niczym McDrive. Zamów posiłek z okienka

Żabka Drive działa na zasadzie podobnej do McDrive. Kierowca podjeżdża do specjalnego terminala, tam może znaleźć pełne menu, a następnie za pomocą teleportu złożyć zamówienie. W kolejnym okienku opłaca transakcję i odbiera zamówienie. Na tym jednak nie koniec, bo punkt cały czas daje możliwość zrobienia tradycyjnych zakupów. Dodatkowo przygotowana została przestrzeń, w której kierowca zamawiający z okienka może zatrzymać pojazd, usiąść, zjeść i odpocząć przed dalszą podróżą. W przestrzeni odpoczynkowej znaleźć można nawet ładowarkę do urządzeń mobilnych.

Zasadnicze pytanie w tym punkcie brzmi. Co tak właściwie można zamówić przez okienko w Żabce Drive? Podstawowa oferta skupi się przede wszystkim na posiłkach, przekąskach i napojach ciepłych. Kierowca może zamawiać m.in. hot dogi, zapiekanki, burgery, wrapy, panini, a także babeczki, pączki i drożdżówki. Pierwsza Żabka Drive w Polsce nawet rozszerza ten asortyment. Oferuje bowiem także shake`i i lody włoskie. Czy z okienka da się zrobić standardowe zakupy? Być może w zawężonym zakresie tak (np. w postaci napojów zimnych). Zawężonym, aby nie tworzyć kolejki i nie zmuszać kierowców do długiego oczekiwania na zamówienie.

Pod Warszawą jest Żabka dla kierowców. Działa trochę jak McDonald's Fot. Filip Trusz / Moto.pl

Żabka przechodzi też na format 24h. Łączy klasyczny sklep i wersję Nano

Żabka Drive to nie jest jedyna nowość w polskiej sieci handlowej. Managerowie mają jeszcze jedną koncepcję. Kolejny format został nazwany Żabce Non Stop. W tym przypadku Żabka w godz. między 6:00 a 23:00 działa jak standardowa placówka. Można w niej skorzystać z pomocy ekspedienta. Między godz. 23:00 a 6:00 zmienia się w autonomiczną Żabkę Nano. To oznacza, że zakupy w takim punkcie można zrobić przez całą dobę. Nowe Żabki Non Stop pojawiły się już w Warszawie i Piasecznie.

Żabka Drive i Żabka Non Stop to efekt drogi, którą przeszliśmy od małych, tradycyjnych sklepów do nowoczesnego ekosystemu convenience, który codziennie dostarcza produkty i usługi do ponad 3 mln klientów – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.