Które marki Stellantis zamknąłbyś jakbyś był prezesem? Kierowcy wydali swój wyrok

W branży motoryzacyjnej, co rusz pojawiają się spekulacje na temat, które marki z wachlarza multikoncernu trafią pod gilotynę. Wszystko rozpoczęło się po wypowiedzi Carlosa Tavaresa, który zmienił zdanie co do nietykalności brandów tworzonych pod skrzydłami koncernu Stellantis. Ostrzeżenie to pojawiło się po opublikowaniu przez koncern rozczarowujących wyników za pierwsze półrocze 2024 roku, które wykazały spadek zysków o 48 procent.

REKLAMA

Przy okazji całego zamieszania serwis Carscoops przeprowadził ankiety i mini badanie rynkowe wśród swoich czytelników. Zapytano ankietowanych o to, które marki by uśmiercili, gdyby wskoczyli w buty CEO Stellantisa. Okazuje się, że wyniki nie do końca pokrywały się z typami ekspertów i dziennikarzy, w tym naszymi.

Kierowcy bezlitośni dla amerykańskiej legendy

Chrysler zajął pierwsze miejsce z niemal jedną czwartą głosów. Carscoops tłumaczy, że wynik wbrew pozorom nie jest zaakoczeniem, biorąc pod uwagę jego aktualną sytuację. Po wycofaniu modelu 300C pod koniec 2023 roku jedynym modelem w ofercie jest starzejący się Pacifica. Nowy elektryczny model, który ma konkurować z Teslą, ma pojawić się dopiero za kilka lat, o ile w ogóle do tego dojdzie.

Na drugim miejscu z 17 procentami głosów uplasowała się marka DS, luksusowa submarka Citroëna, która nie zyskała popularności tak jak Cupra. Mimo nawiązania do stylowego i innowacyjnego modelu z lat 50. ekstrawagancka linia DS nie rozkochała w sobie fanów motoryzacji. Dziś marka ta kojarzona jest głównie z dużymi rabatami i dość małym zainteresowaniem.

Trzecie miejsce z 11 procentami głosów zajęła Vauxhall, sprzedająca w Wielkiej Brytanii modele będące odpowiednikami Opli. Choć marka jest dobrze znana na rynku brytyjskim, dla reszty świata wydaje się niepotrzebna.

Mimo sentymentu do klasycznych modeli takich jak Delta Integrale Stratos czy Fulvia i sukcesów w motorsporcie, a także obietnicy inwestycji w markę, Lancia zajęła wysokie czwarte miejsce z 10 procentami głosów. Taki odsetek ankietowanych bez sentymentów zamknąłby włoską legendę.

Zobacz wideo

Abarth, to kolejny rozbudzający wyobraźnię włoski producent sportowych odmian Fiatów, który według respondentów, nie otrzymał kredytu zaufania. Marka uzyskała 8 procent głosów. Z kolei Maserati, mimo spekulacji o jego możliwym zamknięciu lub sprzedaży, zakończyło ankietę w dość bezpiecznym środku tabeli - tylko 5 procent ankietowanych pozbyłoby się jej, będąc prezesem Stellantisa.

Pozostałe marki, takie jak Opel, Fiat, Dodge, Citroën, Ram, Peugeot, Alfa Romeo i Jeep, zajęły miejsca w kolejności od 4 do 2 procent głosów. Jeep okazał się marką, której uczestnicy ankiety najmniej chcieliby się pozbyć.

Pełne wyniki ankiety serwisu Carscoops:

Które marki Stellantis zamknąłbyś będąc prezesem? Wyniki ankiety Carscoops

Na koniec sami zapraszamy Was do wypełnienia ankiety i wytypowania marki z koncernu Stellantis, którą zamknęlibyście bez większych sentymentów.

Źródło: Carscoops