Kolejny termin zakończenia budowy "Tramwaju do Wilanowa". To październik... 2025 roku

Inwestycja "Tramwaj do Wilanowa" przeradza się w coraz większy skandal. Towarzyszą jej kolejne utrudnienia, błędy i opóźnienia wykonawcy robót. Mieszkańcy Mokotowa mają tego dość, a na zakończenie prac będą musieli czekać co najmniej do końca 2025 r.

