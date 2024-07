Zarabiają nawet ponad 7500 zł netto. W Polsce jest 30 tysięcy wakatów, a pracowników brakuje

Według danych Polskiego Instytutu Transportu Drogowego w 2024 roku średnia pensja kierowcy ciężarówki wynosi 7824 zł netto, ale 56% ankietowanych zadeklarowało, że zarabia więcej. Warto mieć jednak na uwadze, że zarobki kierowców stoją w miejscu. W 2022 roku średnia pensja to było 7671 zł, czyli wynagrodzenia wzrosły o niewiele ponad 150 zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Mysona: Proces kupowania prawa jazdy za naszą wschodnią granicą jest dość popularny

Polscy kierowcy zawodowi wolą pracować u Niemca. Kusi pensja w euro i prawa do niemieckiej emerytury

W Niemczech polscy kierowcy mogą liczyć na pensję wypłacaną w euro, dlatego coraz częściej decydują się na pracę za granicą. Najgorzej jest na Śląsku i terenach przygranicznych, gdzie Polacy zatrudniają się u zachodniego sąsiada. Taka sytuacja zmusza właścicieli firm do szukania pracowników z innych krajów, dla których polskie wynagrodzenie będzie wystarczające.

Kierowcy samochodów ciężarowych otwierają listę zawodów, w których w 2024 roku pracodawcy będą odczuwać największe braki kadrowe (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Zdaniem Tomasza Czyża, eksperta GBox z Grupy Inelo, brak kierowców to bardzo rozległy temat. Nie każda osoba, która ma uprawnienia, nadaje się do jazdy na dalekie odległości. Ekspert uważa, że młodych ludzi może odstraszać wizja wyjazdów na dwa lub trzy tygodnie. - W Polsce brakuje też kształcenia w kierunku zawodu kierowcy pojazdów ciężarowych, a sami kierowcy często miewają różne ścieżki zawodowe. Najczęściej zaczynają od transportu krajowego, kończąc jako pracownicy transportu międzynarodowego. Znajdują pracę w zachodnich firmach, licząc na wyższe wynagrodzenie czy uprawnienia emerytalne - wyjaśnia.

Polska branża transportowa chce zatrudniać pracowników z Azji. Odbyło się spotkanie w ministerstwie

W celu ratowania polskich firm transportowych doszło do spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przedstawiciele branży domagają się uproszczenia przepisów i procedur związanych z zatrudnianiem obcokrajowców. Co ciekawe brakuje także kierowców zza wschodniej granicy, więc transport zaczyna interesować się osobami azjatyckiego pochodzenia - z Kazachstanu i Kirgistanu. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.