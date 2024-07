W Polsce jeździ już 100 zeroemisyjnych autobusów Yutong. Takie same woziły kibiców mundialu w Katarze

Yutong jest śmieszny. Zwłaszcza w takiej wersji. Bo w setnym wariancie w Polsce ma napęd elektryczny, jest wykończony kolorem kanarkowym, a do tego ma kompaktowe, jak na autobus rozmiary. Wygląda trochę jak miniatura busa, a nie pełnowymiarowy środek transportu.

100 chińskich autobusów Yutong w Polsce. Setny w Polkowicach

Rozmiary Yutonga mogą powodować uśmiech. Okazuje się jednak, że stanowią jedną z większych zalet tego autobusu. Pojazdy ty operują bowiem na mniej popularnych liniach oraz pozwalają na poważne oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji. Busy o oznaczeniu E7S wybrała właśnie flota komunikacyjna w Polkowicach. Na Dolnym Śląsku pojawią się w sumie trzy egzemplarze. Jeden z nich będzie zatem setnym autobusem Yutong, który pojawił się w Polsce.

Polkowice umacniają się na pozycji lokalnego lidera elektromobilności. Już ponad dwa lata temu dostarczyliśmy samorządowi dziewięć autobusów elektrycznych, a dziś dostarczyliśmy trzy kolejne. Ta dostawa jest dla nas szczególnie uroczysta, gdyż właśnie do Polkowic dostarczymy setny elektrobus marki Yutong – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland.

Co wiadomo o autobusie Yutong E7S?

Ciekawostka jest taka, że Yutong E7S dopiero debiutuje w Polsce. w Polkowicach po raz pierwszy zagości zatem na polskich drogach. To elektryczny autobus o długości na poziomie 7 metrów. Ma 13 miejsc siedzących, przestrzeń dla osób niepełnosprawnych, klimatyzację i wewnętrzny monitoring. Jeżeli chodzi o zasięg, na jednym ładowaniu powinien pokonać jakieś 200 km. Dokładnie takie autobusy woziły kibiców podczas mundialu w Katarze.

Yutong to największy producent autobusów na świecie

Yutong to nazwa, która została wpisana na logo. Pełna nazwa przedsiębiorstwa brzmi bowiem Zhengzhou Yutong Group Co. To chińska firma, która powstała w 1963 r. Jej szeroko zakrojona kariera rynkowa wystartowała jednak dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. To w 2016 r. Yutong został największym producentem autobusów na świecie. Od tego momentu firma produkuje i sprzedaje największą ilość tego typu pojazdów. Ma w sumie aż 10 proc. udziału w rynku światowym.

Jak widać po poprzedniej części materiału, Europa stanowi coraz ważniejszy rynek dla Yutonga. I udowadniają to też liczby. Tylko w 2022 r. firma zakontraktowała na Starym Kontynencie dostawę 12 tys. pojazdów. W efekcie do tego momentu udało jej się znaleźć nabywców na ponad 190 tys. autobusów w Europie. Przedstawicielem Yutong w Polsce jest firma Busnex Poland. Ona prowadzi nie tylko sprzedaż pojazdów, ale również oferuje wsparcie techniczne i serwisowe. Firma posiada trzy punkty serwisowe – w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku.