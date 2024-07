Utrudnienia dla kierowców w Warszawie. Biegacze zablokują trzy dzielnice [Mapa i godziny]

Bieg Powstania Warszawskiego to wielkie biegowe święto, ukochany bieg warszawianek i warszawiaków. To szczególne wydarzenie jednoczy wszystkich uczestników w zaszczytnym celu – możliwości oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Bohaterski zryw stolicy miał miejsce blisko 80 lat temu, ale pamięć o tym wydarzeniu jest w naszych sercach wiecznie żywa

- mówi Renata Kaznowska, wiceprezydentka m.st. Warszawy. Kierowcy muszą się przygotować na utrudnienia, ale od razu zaznaczamy, że nie ma raczej powodów do większych zmartwień. Po pierwsze cel jest bardzo szczytny, a po drugie biegi (są dwa) zaplanowano na godziny wieczorne. Więc jeśli nie będziecie się zapuszczać po 20 w okolice trasy biegu, to pewnie nawet nie zauważycie, że coś się dzieje.

Bieg Powstania Warszawskiego 2024 - o której, gdzie, dystans

Urząd miasta podaje, że na 33. edycję Biegu Powstania Warszawskiego zapisało się już ponad 10 tysięcy biegaczy. W tym przypadku do wyboru były dwa dystanse: pięć i dziesięć kilometrów. Półmaratony i maratony w Warszawie odbywają się w innych terminach.

Na starcie w symbolicznym dla Powstania miejscu przy skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej i Konwiktorskiej zaczną się ustawiać wieczorem. Bieg na pięć kilometrów ma wystartować o 20:30, a bieg na dziesięć kilometrów o 21:15. Trasy zaplanowano przez Śródmieście, Żoliborz oraz Bielany.

Bieg Powstania Warszawskiego 2024 fot. UM Warszawa

Bieg Powstania Warszawskiego 2024 - parkowanie

Urząd miasta informuje, że na trasie rywalizacji zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Przez całą sobotę, 27 lipca, samochodów nie będzie można zaparkować na ulicach Konwiktorskiej i Bonifraterskiej, między Muranowską a Świętojerską. Później, o godzinie 16:30, zakazy staną także na ulicach Sapieżyńskiej i Wałowej. Na pozostałych drogach zakaz parkowania będzie obowiązywał od godziny 20:00 do końca dnia.

Bieg Powstania Warszawskiego 2024 - komunikacja

Jak każda taka impreza również Bieg Powstania Warszawskiego 2024 będzie się wiązał z chwilowymi zmianami w komunikacji miejskiej. Na trasy objazdowe w chwili biegu będą skierowane:

tramwaje 6, 15 i 18,

oraz autobusy linii 100, 114, 116, 121, 122, 157, 178, 180, 185, 197, 503 i 518.

Uczestnicy biegu w tym dniu nie muszą się przejmować biletem. Numer startowy uprawnia do bezpłatnej jazdy autobusami, tramwajami, metrem i pociągami w ramach 1. strefy biletowej ZTM.

Bieg Powstania Warszawskiego 2024 - dokładna trasa i godziny

Warszawa przygotowała także bardzo dokładną rozpiskę z ulicami i godzinami, kiedy będą zamykane. Pierwsi z utrudnieniami będą musieli się zmierzyć mieszkańcy Śródmieścia. O 16:30 zostanie zamknięta Konwiktorska, a także Bonifraterska – od Konwiktorskiej do Świętojerskiej. Do 19:30 kierowcy przejadą jednym pasem Bonifraterskiej, między Muranowską a Wałową. Około 19:30 zostanie zamknięty również przejazd przez plac Krasińskich. Kierowcy skręcą w Długą. Później, między 20:45-21:30, kierowcy Miodową będą kierowani w Kapucyńską i na Trasę W-Z. W tym czasie na placu Teatralnym nie będzie można wjechać w ulicę Senatorską w kierunku placu Zamkowego. Jadący Słomińskiego nie skręcą w ulice Międzyparkową i Szymanowską. Dopuszczony będzie dojazd do posesji położonych w rejonie Dawidowskiego i Inflanckiej – bez możliwości wjazdu na Andersa. Ruch na plac Krasińskich i Muranowską wróci około godziny 22:00. Ulica Konwiktorska będzie zamknięta najdłużej. Samochody pojadą nią dopiero w niedzielę, 28 lipca, o godzinie 2:00.

O 20:00 zostanie zamknięta jezdnia Mickiewicza prowadząca w stronę Bielan, od wiaduktu kolejowego do placu Inwalidów. Z placu kierowcy dojadą jednym pasem Mickiewicza tylko do ul. gen. Zajączka, gdzie będą musieli skręcić w prawo. Z ulicy gen. Zajączka, po obu stronach, nie będzie wyjazdu na Mickiewicza. Także o 20:00 zostaną wyłączone z ruchu plac Inwalidów oraz ulica Czarnieckiego – po stronie Cytadeli. Nieprzejezdny stanie się również fragment ulicy Krasińskiego od Wisłostrady do Czarnieckiego. Z ulicy Dziennikarskiej będzie skręt w prawo w ulicę Krasińskiego i otwarty przejazd nią do placu Wilsona. Natomiast na placu kierowcy nie skręcą w Krasińskiego w stronę Wisłostrady. Ul. Mickiewicza powinna zostać otwarta o 22:00, a plac Inwalidów, ul. Czarnieckiego i Krasińskie - o 22:30.

Tym sposobem dobiegliśmy na Bielany. O 20:00 zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady prowadząca w stronę Wilanowa, na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Wenedów. Kierowcy nie zjadą na Wybrzeże Gdyńskie z Pułkowej, mostu Skłodowskiej-Curie, Trasy AK i mostu Grota-Roweckiego. Ruch na jezdni w stronę Gdańska będzie odbywał się bez większych utrudnień. W czasie zawodów kierowcy nie skręcą jedynie w ulice Sanguszki, Krasińskiego i Gwiaździstą. Zamknięty fragment Wisłostrady ominą ulicami Jagiellońską lub Wysockiego. O godzinie 21:00 zostanie wyłączona z ruchu ulica Gwiaździsta. Zamknięte będą również wyjazdy z osiedli do niej dochodzących. Ulica Podleśna nie będzie miała połączenia z Gwiaździstą – możliwy będzie wyłącznie wjazd na osiedle. Ruch na Gwiaździstą wróci około godziny 22:30.

Czas na ostatnią prostą i powrót do centrum. Biegacze będą kończyć bieg ulicami: Wybrzeże Gdyńskie, Krajewskiego, Zakroczymską i Konwiktorską. Ulice przed metą również zostaną zamknięte o godzinie 20:00. Otwarta pozostanie nitka ulicy Sanguszki prowadząca w stronę Wisłostrady, aby mieszkańcy mogli wyjechać z Nowego Miasta. Przywrócenie ruchu na Wisłostradzie oraz ulicach Krajewskiego i Zakroczymskiej planowane jest o godzinie 23:00.