Niemiecki sąd skazał Polkę na dożywocie. Za wypadek kara jak za morderstwo. Jechała 180 km/h

Tło tej sprawy jest bulwersujące. Ewa P. dwa lata temu spowodowała wypadek drogowy w Dolnej Saksonii w Niemczech. W jego wyniku zginęła dwójka dzieci. Kobieta prowadziła Audi A6. Rozpędziła pojazd do 180 km/h w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie prędkości do zaledwie 70 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo Uderzył i przewrócił busa. Pijany kierowca nawet nie hamował

Spowodowała wypadek. Dostała dożywocie za morderstwo

Opinię publiczną szczególnie zbulwersowało to, że tak szybka jazda nie była wynikiem błędu. To celowe działanie. Prowadzone przez Ewę P. Audi brało bowiem udział w ulicznym wyścigu. Kobieta ścigała się z Cuprą Formentorem. Kierująca naraziła bezpieczeństwo ruchu drogowego i zrobiła to celowo. Pewnie w przeszłości zdarzały się jej podobne sytuacje. W końcu jak donoszą media, wśród znajomych zapracowała na przydomek "Schumi".

Pierwsza sprawa sądowa zakończyła się dla Ewy P. wyrokiem 6 lat pozbawienia wolności. Obrońca kobiety, mają na uwadze jej skruchę i fakt, że przeprosiła ojca zabitych dzieci, złożył apelację. Wnioskował o niższy wymiar kary. Apelację złożyła także prokuratura. Ta jednak chciała... zmiany kwalifikacji czynu. Ewa P. miała być sądzona za morderstwo, a nie spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Sąd w Hanowerze przychylił się do stanowiska prokuratury. Za podwójne morderstwo i udział w nielegalnym wyścigu samochodowym kobieta została skazana na dożywocie.

Wraz z Ewą P. skazany został także Marco S. Za udział w nielegalnym wyścigu (prowadził Cuprę, która ścigała się z Audi Polki) dostał 4 lata więzienia.

Niemiecki wyrok może zmienić orzecznictwo. To nauczka dla wszystkich

Wyrok niemieckiego sądu bez wątpienia jest bez precedensu. Chyba jeszcze nigdy sprawa w przypadku śmiertelnego wypadku drogowego nie zakończyła się w ten sposób. Z drugiej strony może być cennym kazusem. Kazusem, za którym pójdą interpretacje sądów w innych państwach europejskich. Poza tym kara dożywotniego więzienia za wypadek w czasie nielegalnego wyścigu może odgrywać też rolę prewencyjną. Przypadek ten powinni poznać wszyscy kierowcy przekraczający celowo prędkość. Powinni dowiedzieć się, że dla takich czynów nie może być żadnej pobłażliwości. Szczególnie że błąd może mieć cenę czyjegoś życia. Często niewinnego.