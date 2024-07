Rząd chce większej kontroli nad ukraińskimi przewoźnikami. Zamierza zmienić przepisy

Polska branża transportowa po wielu miesiącach zwłoki ze strony rządu PiS jak również aktualnie sprawującej władze koalicji z KO na czele, w końcu doczekała się propozycji konkretnych zmian w przepisach. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ma poprawić sytuację naszych rodzimych firm transportowych. Co proponują rządzący?

Większa kontrola przewoźników z Ukrainy. Rząd proponuje zmiany w przepisach

Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji infrastruktury oraz gospodarki i rozwoju, które poświęcone było kryzysowi w branży transportowej, przedstawił propozycję zmian w prawie. Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej strategii kontroli przewozów kabotażowych (transport ładunków na obszarze tego samego państwa pojazdem zarejestrowanym w innym kraju - dop. red.). "Spodziewamy się, że przyjęcie tych przepisów wpłynie na zwiększenie elastyczności i produktywności przedsiębiorstw" - ocenił Koperski.

W posiedzeniu brała udział także wiceszefowa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok. Zapewniła, że do przepisów trafi również zapis dotyczący obowiązkowego zgłaszania przewozów międzynarodowych do rejestru SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Służy on do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych, a więc m.in. paliw, rozcieńczalników, alkoholi skażonych, olejów roślinnych itd.

KAS przygotowała rejestr SENT do przyjmowania takich zgłoszeń i będzie on gotowy do uruchomienia w dniu wejścia przepisów. Przygotowywany jest również obowiązek obligatoryjnego awizowania odpraw celnych przy wywozach poza UE i wcześniejszego ich rezerwowania za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanej przez KAS aplikacji

- stwierdziła Krok, zapowiadając przy tym, że system w pierwszej kolejności zostanie wprowadzony na granicy z Ukrainą. Przedstawiciele rządu stwierdzili, że proponowane zmiany pozwolą m.in. na skuteczniejszą kontrolę przewoźników spoza Unii Europejskiej, w tym Ukrainy, czego też domagali się polscy przedsiębiorcy.

Władze chcą znowelizować przepisy dla przewoźników

Oprócz wymienionych wcześniej zmian Ministerstwo Infrastruktury przewiduje także tymczasowe zmniejszenie obciążeń z tytułu odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne kierowców, wsparcie przewoźników drogowych wykonujących przewozy międzynarodowe w zakresie wymiany tachografów na tzw. tachografy inteligentne w wersji drugiej, a także urealnienie zabezpieczenia finansowego przy ubieganiu się o licencję w zakresie przewozów.