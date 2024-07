Kierowca zapomniał o wizycie u lekarza. Stracił prawo jazdy i trafi do sądu. Nie bądź jak on

Tym razem w policyjnym komunikacie o kierowcy, który utracił prawo jazdy nie ma mowy o jeździe po pijaku czy szaleńczej jeździe w terenie zabudowanym. Policjanci zatrzymali kierowcę fiata do rutynowej kontroli, ponieważ jechał za szybko. Sprawa miała zakończyć się zwykłym mandatem, ale konsekwencje okazały się znacznie poważniejsze. Wszystko przez to, że kierujący fiatem zapomniał o ważnym obowiązku.

Zapomniał wymienić prawo jazdy, złapała go policja. Co teraz?

W zatrzymanym fiacie za kierownicą siedział 38-latek z Krakowa. Podczas kontroli podał policjantom swoje prawo jazdy i... w tym momencie sprawa zrobiła się poważniejsza. Jego prawo jazdy straciło ważność przez brak ważnego badania lekarskiego kilka miesięcy temu, z czego on zupełnie nie zdawał sobie sprawy.

Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, informując, że decyzję w tej sprawie podejmie sąd, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie tylko ukarze grzywną w kwocie co najmniej 1500 złotych, ale też obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat

- komentuje małopolska policja. Przypomina też wszystkim kierowcom, że data ważności prawa jazdy jest jedną z najważniejszych informacji na dokumencie. Każda osoba, która nie dopełni formalności przed upływem ważności, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Osoba prowadząca z nieważnym prawem jazdy traktowana jest jakby w ogóle go nie miała. Za jazdę bez odpowiednich uprawnień grozi mandat w wysokości 1500 zł oraz znacznie poważniejsze konsekwencje, o których już niedługo przekona się 38-latek z Krakowa.

Kiedy musisz wymienić prawo jazdy?

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Na odwrocie dokumentu w rubryce "11" znajdziecie datę, do której wasze uprawnienia są ważne. Jeśli termin się zbliża, to trzeba zgłosić się do lekarza na kosztujące 200 złotych badanie, a potem do urzędu po nowy dokument (100 zł). Egzaminów nie trzeba powtarzać, ponieważ proces wymiany prawka ma na celu sprawdzenie, czy wciąż nadajemy się do prowadzenia pojazdów danej kategorii. Polecamy nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Urzędy pracują w swoim tempie i lepiej zostawić sobie większy margines. Jazda nawet dzień po terminie ważności wiąże się z poważnymi karami. Kiedy jeszcze trzeba wymienić prawko? Do najczęstszych powodów należą:

Uzyskanie nowej kategorii prawa jazdy.

Zgubienie lub zniszczenie dokumentu prawa jazdy.

Dokument trzeba także wymienić, kiedy kierowca lub kierowczyni zmienią nazwisko.

Nie trzeba za to przejmować się zmianą adresu zameldowania. Aktualny wzór dokumentu nie ma pola z adresem. Nie ma więc powodu, żeby iść do urzędu, kiedy się przeprowadzimy do nowego miejsca. Kierowcy z bezterminowymi prawami jazdy też będą musieli je zmienić, ale spokojnie. Termin "wielkiej wymiany" zaplanowano na lata 2028-2033 r.