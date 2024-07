Gdańsk chce, aby kierowców dyscyplinowali mieszkańcy. Dostali do tego "karne kupony"

Gdańska Straż Miejska po raz kolejny wprowadza akcję, która ma na celu poprawę kultury parkowania oraz edukację kierowców. To także świetny sposób na rozładowanie złych emocji między kierowcami a mieszkańcami oraz przechodniami – zamiast rysowania auta kluczem, czy spuszczania powietrza w oponach, co jest zwykłym wandalizmem, można przekazać swoje niezadowolenie za pomocą specjalnego kuponu.

Jak dowiadujmy się na stronie gdańskiej straży miejskiej, mieszkańcy miasta mogą pobierać w siedzibie gdańskich służb specjalne ulotki, zwane "karnymi kuponami", które można włożyć za wycieraczkę źle zaparkowanego pojazdu. Inicjatywa ta spotyka się z pozytywnym odbiorem i ma na celu nie tylko przypominanie o zasadach parkowania, ale również obniżenie poziomu agresji na drogach.

Straż Miejska w Gdańsku zachęca mieszkańców do udziału w akcji poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych. „Czy zauważyłeś kierowców, którzy łamią przepisy drogowe, parkują w niewłaściwy sposób lub nie szanują innych użytkowników drogi? Nie masz odwagi zwrócić im uwagi bezpośrednio? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!" - czytamy na stronie internetowej Straży Miejskiej. Karne kupony dostępne są w siedzibie straży przy ul. Elbląskiej 54/60.

Więcej takich akcji!

W odróżnieniu od kontrowersyjnych i wulgarnych „karnych wlepek" sprzed lat, które były trudne do usunięcia i mogły narazić ich twórców na mandaty, nowe karne kupony są uprzejmym, a zarazem skutecznym sposobem na zwrócenie uwagi kierowców na ich błędy oraz utrudnienia życia innym osobom. Zawierają one informacje o finansowych i prawnych konsekwencjach nieprawidłowego parkowania, co ma dać do myślenia każdemu łamiącemu przepisy kierowcy. Pomysł świetny, pod warunkiem że osoby umieszczające karne kupony będą robić to tylko w sytuacjach uzasadnionych, a nie stosować ich jako straszak dla tych, którzy np. zajęli ich ulubione miejsce pod domem.

Poprawa kultury i obniżenie poziomu agresji

Jak twierdzi straż miejska, akcja jest wyjątkowo pozytywnie odbierana także przez samych mieszkańców Gdańska. Wielu z nich podkreśla, że takie działania mogą znacząco poprawić kulturę na drogach oraz zmniejszyć poziom agresji związanej z problemem parkowania. Dzięki karnym kuponom każdy może w uprzejmy sposób zwrócić uwagę na problem, nie narażając się przy tym na nieprzyjemne konsekwencje, czy agresję ze strony kierowców. Kierowcy z kolei powinni to docenić, bo zamiast ulotki za wycieraczką mogliby znaleźć wezwanie do straży miejskiej.

Ulotki można pobrać w siedzibie straży miejskiej, co umożliwia szybkie i łatwe ich pozyskanie. Poprzednia akcja w 2016 roku, kiedy to strażnicy rozdawali podobne ulotki, również cieszyła się dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy chętnie korzystali z tej formy. Straż Miejska w Gdańsku zachęca wszystkich do pobierania karnych kuponów i aktywnego udziału w akcji.