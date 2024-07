Po wyborach europejskich na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej wciąż zasiadać będzie Ursula von der Leyen. Polityczka zapowiedziała, że podtrzyma decyzję o zakazie sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku. Mieszkańcy kontynentu mają stopniowo przechodzić na samochody elektryczne.

Dlaczego ludzie kupują samochody elektryczne? Nie tylko z powodu niższych kosztów serwisowania

Całkowite przejście na elektryki na razie nie jest możliwe. Problemem jest cena tych pojazdów, a także zbyt mała ilość punktów ładowania. Jednak jak przekonuje analityk, Jarosław Wajer z firmy EY, elektryki z każdym rokiem stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla konsumentów, a rynek ich sprzedaży rośnie.

Niższe koszty serwisowania i eksploatacji oraz cena energii elektrycznej, która w wielu krajach jest niższa niż cena paliwa to tylko część z powodów, dla których kierowcy decydują się na zakup samochodów elektrycznych. - Do tego dochodzi większa świadomość ekologiczna, a wiele firm zmienia flotę na bezemisyjną, aby wypełniać swoje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Nie bez znaczenia jest także postęp technologiczny związany z krótszym czasem ładowania, co zwiększa wygodę użytkowania – wyjaśnił ekspert.

Czy Ford będzie produkował tylko elektryki? "Plan był zbyt ambitny"

Ford zadeklarował, że od 2030 roku nie będzie produkował samochodów spalinowych, ale Marin Gjaja, dyrektor operacyjny elektrycznej dywizji Ford E, zapowiedziała, że firma wycofała się z pomysłu. Powodem ma być niepewność na rynku aut elektrycznych i legislacja. - Plan był zbyt ambitny, jeśli tak mogę powiedzieć. Myślę, że wszyscy w branży zrozumieli to na bolesnych przykładach. Rzeczywistość zweryfikowała plany - wyjaśniła. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.