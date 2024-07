Olbrzymie inwestycje w PKP Intercity. Podpisano kontrakt na ponad 4,2 mld złotych

Umowa podpisana z firmą H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych to wynik rozstrzygniętego w marcu tego roku przetargu na dostawę 300 wagonów. Kontrakt o wartości dokładnie 4,239 mld zł przewiduje możliwość dokupienia dodatkowych 150 wagonów. Jeżeli PKP zdecyduje się na taki krok, kwota wzrosłaby do 6,358 mld zł, będąc tym samym największą inwestycją w historii przewoźnika.

REKLAMA

Zobacz wideo

PKP Intercity z kontraktem na nowe wagony

Jak przekazało PKP Intercity, zamówione wagony o różnej klasie oraz zastosowaniu będą dostosowane do kursowania z prędkością 200 km/h i pozwolą na realizowanie nie tylko połączeń krajowych, ale również międzynarodowych. Mowa o 38 wagonach przedziałowych pierwszej klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową, 40 wagonów przedziałowych i 80 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, 38 wagonów przedziałowych drugiej klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, 40 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy z miejscami do przewozu rowerów, 38 wagonów restauracyjnych oraz 26 wagonów dzienno-nocnych z leżankami. Pierwsze wagony trafią do przewoźnika w 2026 roku. Ostatnie dostawy zaplanowane są na 2030 rok.

"Dzisiaj zamawiamy 300 nowoczesnych wagonów z opcją zamówienia dodatkowo 150. To jest kontrakt największy, jeżeli chodzi o liczbę zamawianych wagonów jednorazowo, a także największy, jeżeli chodzi o wysokość kontraktu. Dzisiejszy kontrakt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony pasażerów" - stwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak

PKP inwestuje w rozwój

Co więcej, oprócz zakupu nowych wagonów PKP Intercity podpisało również umowę na przebudowę stacji postojowej Przemyśl Bakończyce. W ramach inwestycji powstanie tam również specjalna ekologiczna myjnia. Wartość umowy wyniosła niecałe 340 mln zł. Za jej zrealizowanie odpowiedzialne będzie konsorcjum firm KZN Rail i Wadoma W. Małkowiak, W. Bodziony.

Łączna wartość dotychczas podpisanych z polskimi firmami umów wynosi blisko 17 mld zł. W ich skład wchodzą kontrakty zawarte z takimi przedsiębiorstwami jak Newag, Pesa, czy wspominym H. Cegielski. "Myślę, że są to ogromne zamówienia - zamówienia, które zmienią oblicze PKP Intercity i polskiej kolei" - stwierdził prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Nie da się ukryć, że nowe inwestycje są niezwykle potrzebne. Największy polski przewoźnik w samym tylko 2023 roku umożliwił podróż ponad 68 mln pasażerom, co jest najlepszym wynikiem w jego historii. Dla porównania, w 2023 roku z połączeń realizowanych przez PKP Intercity skorzystało ponad 60 mln osób.