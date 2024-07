Niemiecka armia ma rozmach. Wyda miliardy na nowe terenowe Mercedesy

Do niedawna Niemcy nie traktowały inwestycji w armię jako kwestię priorytetową. Wszystko zmieniła rosyjska inwazja na Ukrainę. Początkowo nasi sąsiedzi podejmowali decyzje dość zachowawczo, najwidoczniej licząc na szybkie zakończenie konfliktu (w pierwszej kolejności odmówiły władzom w Kijowie pomocy w postaci dostaw broni, jednocześnie oferując 5000 hełmów). Z czasem jednak zmienili nastawienie. Co więcej, ogłosili, że doposażą także własną armię w sprzęt warty 100 mld euro. Jednym z elementów planu jest dostawa nowych pojazdów terenowych. Wybór padł na sprawdzony i ceniony model - Mercedesa Klasy G.

Niemiecka Armia kupi tysiące Mercedesów

Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Użytkowania Bundeswehry (BAAINBw) podpisał właśnie umowę ze stuttgarcką marką dotyczącą dostaw kilku tysięcy nowych pojazdów. Oczywiście nie przedstawiono szczegółów kontraktu. Jak jednak informuje Europäische Sicherheit & Technik, mowa o łącznie 5800 egzemplarzach. Do 2027 roku w ręce niemieckich żołnierzy trafi 1200 sztuk, a następnie, do 2032 roku, kolejnych 4600 pojazdów. Koszt zamówienia przekracza kwotę 1,3 mld euro (ponad 5,6 mld zł).

Mercedes Klasy G w najnowszej użytkowej odsłonie. Fot. Mercedes-Benz

Zamówione pojazdy to przedstawiciele najnowszej odsłony użytkowej wersji Klasy G, którą zaprezentowano na targach przemysłu zbrojeniowego Eurosatory 2024 w Paryżu. Do oddziałów Bundeswehry trafią różne warianty pojazdu m.in. pojazd o dmc 4,5 tony i ładowności przekraczającej tonę. Wilk, bo tak pieszczotliwie określają Gelendę niemieccy żołnierze, pełni funkcję lekkiego pojazdu służącego głównie do przewozu personelu i materiałów, a także znajduje zastosowanie jako pojazd dowodzenia czy rozpoznania. Od czasu wprowadzenia użytkowej wersji Klasy G do oferty (czyli od końca lat 70.) niemiecka armia pozyskała ponad 12 tys. egzemplarzy modelu.