Na potęgę kupujemy używane samochody ze Stanów. Cena kusi, ale wypadkowość już nie bardzo

Każdy z nas chciałby jeździć zadbanym, ładnie prezentującym się samochodem. Idealnego pojazdu możemy szukać wszędzie - w internecie, u znajomych, na miastowych tablicach ogłoszeń. Okazuje się, że coraz częściej kuszą nas samochody z USA. Po zakupie może nas jednak spotkać przykra niespodzianka.

Dlaczego auta z USA są takie tanie? Kilka kluczowych czynników

Jak podaje interia.motoryzacja.pl, tylko w czerwcu bieżącego roku do Polski sprowadzono 78,6 tys. używanych samochodów. Okazuje się, że to o ponad 17% więcej niż jeszcze rok temu, a coraz więcej takich pojazdów jest sprowadzanych z USA. Nie każdy jednak wie, że mogą być po wypadkach, a zakupu możemy szybko pożałować.

Samochody z USA są dostarczane do Polski drogą morską, w kontenerach. To łakomy kąsek dla wielu osób, ponieważ często są w miarę nowe, a do tego tanie. Niestety takie pojazdy często trafiają do nas po wypadkach, gdy koszty naprawy są znacznie wyższe, niż sama ich wartość. Nie jest to jednak regułą, dlatego nie należy od razu się zrażać. Dobrą praktyką będzie jednak dokładne sprawdzenie samochodu przed kupnem, żeby się później srogo nie rozczarować.

Kupno/sprzedaż samochodu Nuttawan Jayawan / Getty Images/istock.com

Jak sprawdzić uszkodzenia auta z USA? To lepiej sprawdź od razu

Zanim kupisz używany samochód z USA, sprawdź kilka rzeczy, dzięki którym zakup nie okaże się później błędem. W pierwszej kolejności skontaktuj się z zaufanym mechanikiem, który pomoże ci w oględzinach pojazdu. Oprócz tego dokładnie zbadaj karoserię. Sprawdź, czy w malowaniu nie ma nierówności, czy lakier nie różni się odcieniem, oraz czy nie ma odstających, zespawanych elementów, które mogą świadczyć o wypadkowości. Gdy wsiądziesz za kółko w ramach testu, dokładnie wsłuchaj się we wszystkie szmery, stukania i hałasy. Również mogą zwiastować, że samochód był uszkodzony. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.