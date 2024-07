Kierowca testowy Porsche Lars Kern ustanowił na torze Nurburgring nowy najlepszy czas (7:24,17 minut) dla samochodów klasy luksusowej z silnikami spalinowymi i hybrydowymi, poprawiając poprzedni rekord o 5,64 sekundy. Co ciekawe, ten sam kierowca we wcześniejszej generacji Panamery ustanawiał poprzedni rekord na Nordschleife. W 2020 roku w Panamerze Turbo S osiągnął czas 7:29,81 minut.

Panamera w nowej flagowej wersji

Czas okrążenia nowej Panamery, o ponad pięć sekund szybszy niż w poprzednim modelu, podkreśla konsekwentny dalszy rozwój czterodrzwiowego samochodu sportowego. Wiadomo, że pod maską auta wykorzystanego do bicia rekordu znalazł się elektrycznie wspomagany ośmiocylindrowy silnik spalinowy. Auto było egzemplarzem przedseryjnym. Specyfikacja pojazdu nie została ujawniona. Wariant z tym silnikiem wkrótce ma trafić do seryjnej produkcji.

Na Nordschleife szczególnie ważne są poprzeczne możliwości dynamiczne samochodu. Nowa Panamera poczyniła znaczące postępy w tej dziedzinie. W szczególności w wymagających technicznie sekwencjach zakrętów, takich jak między sekcjami "Hohe Acht" i "Brünnchen", pojazd reaguje zauważalnie większą zwinnością

- powiedział kierowca Lars Kern.

Porsche Panamera ustanawia nowy rekord czasu na północnej pętli toru Nurburgring Fot. Porsche

W najnowszej generacji Panamery pokonywanie zakrętów i stabilność nadwozia są na zupełnie nowym poziomie. Nowa konstrukcja podwozia Porsche Active Ride sprawia, że samochód cały czas utrzymuje się równolegle do drogi. Na co dzień technologia ta pozwala na maksymalny komfort jazdy. Żadne inne Porsche do tej pory nie oferowało tak szerokiego spektrum między komfortem a sportowością podczas wymagającej sportowej jazdy.

W kabinie klatka i fotel wyścigowy

Wykorzystana do bicia rekordu Panamera została wyposażona w fotel wyścigowy kierowcy i obowiązkową klatkę bezpieczeństwa. Poza tymi zmianami odpowiadała wersji seryjnej. Na obręcze kół naciągnięto opony Michelin Pilot Sport Cup 2 o wymiarach 275/35 ZR 21 z przodu i 325/30 ZR 21 z tyłu. Aby zoptymalizować osiągi, nadwozie otrzymało opcjonalny zestaw Carbon Aerokit eliminujący unoszenie przedniej osi. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.