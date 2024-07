Niezależnie od tego, czy dostrzegasz ich zalety, czy nie, musisz nauczyć się z nimi żyć. Na polskich drogach jest ich niemal 500 fotoradarów oraz 42 kamery monitorujące przejazd na czerwonym świetle zarówno na skrzyżowaniach jak i przejazdach kolejowych. Działają w systemie CANARD. Dlatego dobrze jest wiedzieć, jak najwięcej na ten temat, by móc zachować bezpieczeństwo i działać zgodnie z prawem.

Na jaką odległość działa fotoradar? Zdjęcie z fotoradaru zawiera kilka kluczowych informacji

Standardowe fotoradary monitorujące prędkość wykorzystują technologię radarową (zmiana częstotliwości fal) lub lidarową (zmiana światła laserowego). Ich zasięg uzależniony jest od warunków pogodowych i danego modelu urządzenia, ale może wynieść nawet do kilkuset metrów. Najczęściej jest to jednak od 50 do 200 metrów. Jeśli urządzenie wykryje przekroczenie prędkości, zrobi zdjęcie cyfrowe. Obraz uchwyci kolor, typ, markę i tablicę rejestracyjną pojazdu. Może również ująć twarz kierowcy, w zależności od rodzaju kamery i kierunku, w którym jest skierowana. Nie wszystkie zrobią wyraźne zdjęcie kierowcy. Fotoradar zarejestruje:

Godzina i data przekroczenia dozwolonej prędkości.

Prędkość, z jaką podróżowałeś.

Ograniczenie prędkości na drodze.

Czy każdy fotoradar robi zdjęcia od tyłu samochodu? Można się zdziwić, jakie ma możliwości

Fotoradary zostały rozbudowane o dodatkową aparaturę pomiarową. W konsekwencji musimy liczyć się z tym, że urządzenie może zrobić zdjęcia zarówno od przodu, jak i od tyłu. Kierunek jazdy jest więc bez znaczenia w obliczu nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W przypadku najnowocześniejszych modeli fotoradarów, które spotkamy przy drogach w Polsce, technologia znacznie się rozwinęła. Potrafią już nie tylko mierzyć prędkość jednego pojazdu, znajdującego się na jednym pasie ruchu. Aktualnie urządzenia mają możliwość monitorować prędkość nawet kilku samochodów naraz, które poruszają się kilkoma pasami jezdni wielopasmowej. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.