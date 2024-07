Przebudowa kolejnego odcinka Szosy Lubelskiej na "eskę". GDDKiA wybrała wykonawcę

Do przetargu wpłynęło 12 ofert, których wartości wahały się od niespełna 838 milionów złotych do ponad 1,3 miliarda złotych. Budżet GDDKiA na ten odcinek wynosił 1,14 miliarda złotych. W styczniu wybrano już ofertę firmy Mostostal Warszawa. Jednak od tego rozstrzygnięcia wpłynęły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która nakazała unieważnienie wyboru i ponowne przeprowadzenie procedury oceny ofert. Ostatecznie wykluczono Mostostal Warszawa z dalszego udziału, a po ponownej analizie, najkorzystniejszą ofertą okazała się propozycja Budimex o wartości 961,5 miliona złotych.

Planowane prace budowlane na S17

Odcinek Krasnystaw – Izbica, o długości 18,8 km, rozpocznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem, a następnie przebiegnie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17 (DK17). Trasa przekroczy rzekę Żółkiewkę, ominie miejscowości takie jak Latyczów, Dworzyska, Tarnogóra i Izbica, przetnie linię kolejową Rejowiec – Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. W ramach projektu powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Dodatkowo planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu.

S17 Piaski - Hrebenne

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem (około 125 km) realizowana będzie w formule Projektuj i Buduj. Aktualnie, trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego są na etapie realizacji. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne, wykonawcy złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Procedury te są w toku, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

W przetargu są również odcinki Piaski – Krasnystaw oraz Izbica – Zamość Sitaniec. Po zakończeniu kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umów przez wykonawców, możliwe będzie podpisanie kontraktów. Dwa odcinki są na etapie prac przygotowawczych: Łopiennik – Krasnystaw (9 km) z uzyskaną decyzją środowiskową oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (około 12 km), dla którego procedura ta jest w toku. Przetargi na ich realizację planowane są na przyszły rok.