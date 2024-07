Policjanci łapią i wypuszczają. Muszą doliczyć do 5. Czy przepis o SCT jest martwy?

Wokoło stref czystego transportu w Polsce zapanowała wyjątkowa wrzawa. Kierowcy bali się tego, że na ulicach miast z SCT będą mogły pojawić się tylko elektryki. A wjazd autem spalinowym będzie oznaczać pewną i surową karę. Na razie żadne z tych przewidywań się nie sprawdziło.

SCT w Warszawie nie jest tak restrykcyjna. Strach miał duże oczy

Pierwsza strefa czystego transportu zaczęła obowiązywać 1 lipca 2024 r. w dzielnicach centralnych Warszawy. I już w tym punkcie mam dla kierowców aż trzy dobre informacje. Bo SCT w stolicy wcale nie ma tak restrykcyjnych wymogów.

Do SCT w Warszawie legalnie mogą wjechać samochody z silnikami diesla, które spełniają normę emisji spalin co najmniej Euro 4. To oznacza datę produkcji od 2005 r.

Legalne jest także wjechanie do centrum Warszawy samochodem z silnikiem benzynowym lub zasilanym LPG, który spełnia normę emisji spalin co najmniej Euro 2. To oznacza datę produkcji od 1997 r.

Warszawiaków obostrzenia na razie nie dotyczą wcale. Mogą poruszać się dowolnymi pojazdami.

44 pojazdy zatrzymane w SCT. Mandatów było okrągłe... ZERO

Tak czy tak strefa zaczęła obowiązywać. W efekcie straż miejska w Warszawie już 1 lipca rozpoczęła kontrole. Kontrole prowadzone za pomocą sprzętu dostarczonego przez ZDM. Ten składa się z kamery czytającej numery rejestracyjne i komputera, który sprawdza emisyjność danego pojazdu w bazie CEPiK. Sprzęt okazał się skuteczny. Tylko w ciągu 6 dni kontroli pozwolił na wyłapanie 44 pojazdów, które złamały zasady wjazdu do strefy czystego transportu. Auta te zostały zatrzymane do kontroli drogowej, a ich kierowcy... pouczeni. Nie dostali żadnego mandatu karnego.

Ile wynosi mandat za wjazd do SCT za starym samochodem? Tę kwestię reguluje art. 96c ustawy Kodeks wykroczeń. Określa on grzywnę na kwotę wynoszącą do 500 zł.

Czy przepisy o SCT są martwe? Da się je egzekwować?

Strażnicy miejscy wykazali się wyjątkową wyrozumiałością – można pomyśleć. Może po prostu nie chcieli karać, aby nie zniechęcać kierowców do SCT już na starcie. Powinniście zatem wiedzieć o tym, że brak mandatów wcale nie wynikał z empatii. Był powodowany przez coś innego. Samochody, które nie spełniają wymogów emisyjnych, mogą się pojawić legalnie w strefie czystego transportu w Warszawie aż 4 razy w ciągu roku. Odstępstwo od mandatu wynikało z tego właśnie faktu.

O odstępstwie mówi uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu w załączniku nr 2 w punkcie 13.

Rodzi się jednak pytanie. Czy takie odstępstwo nie sprawia czasem, że wymogi w SCT staną się tak naprawdę martwe? Bo choć zasady obowiązujące w Warszawie mówią o 4-krotnej przepustce, nie regulują jej formy. Nie jest ona żadnym dokumentem, w którym odnotowuje się ilość przejazdów. Pomyślicie zatem o zliczeniu ilości pouczeń? To dobry kierunek, tyle że informacje w ich sprawie nie trafiają do bazy CEK. Zatem nawet gdyby strażnicy miejscy czy policjanci chcieli je zliczyć, na miejscu kontroli drogowej takiej możliwości mieć nie będą. Jeżeli zatem system obsługujący elektroniczne kontrole w Warszawie nie zostanie wyposażony w "licznik", będzie to oznacza tyle, że 4-dniowa przepustka dla aut ze zbyt niską normą emisji, może się stać de facto przepustką 365-dniową.