Venom F5 rozbił się przy prędkości... 400 km/h. Test nie poszedł po myśli Hennessey

Hennessey Venom F5 to naprawdę wyjątkowa maszyna. Supersamochód jest produkowany od 2020 r., bez wątpienia jego nadwoziu nie brakuje i agresji, i elegancji, a do tego przed tylną jego osią spoczywa 6,6-litrowy silnik V8. Motor za sprawą układu TwinTurbo rozwija 1817 koni mechanicznych.

Venom wypadł z drogi przy prędkości 402 km/h. Kierowcy nic się nie stało

Spokojnie można powiedzieć, że Hennessey Venom F5 jest supersamochodem kraftowym. To pojazd stworzony przez wizjonera i produkowany w małych seriach. Teraz amerykańska firma postanowiła dopracować nieco body-kit nadwozia. Chodziło o dodatkowe wartości na polu aerodynamiki. Zestaw nowych spojlerów oraz lotek został zaprojektowany i zamontowany w pojeździe. Naturalną fazą stały się zatem testy. I na te Venom został zabrany do Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na Florydzie w USA.

Podczas próby samochód został rozpędzony od 0 do 402 km/h. Niestety przy takiej prędkości nagle utracił siłę docisku aerodynamicznego. Skutek? Tylnonapędowe coupe wpadło w poślizg. Kierowca niewiele mógł zrobić. Pojazd wypadł z toru i poważnie się pokiereszował. Całe szczęście kierowca testowy wyszedł ze zdarzenia bez szwanku.

"Dochodzenie do limitu fizyki nie jest łatwe". Hennessey przyjrzy się problemowi

O całej sprawie firma Hennessey poinformowała za sprawą swojego profilu na Instagramie. Nie pokazała jednak zdjęć pojazdu po kolizji. Zdarzenie, które mimo wszystko skończyło się szczęśliwie, podsumowała słowami mówiącymi o tym, że "dochodzenie do limitu prędkości, osiągów i fizyki nigdy nie było łatwe". Dlatego teraz zespół będzie uważnie analizować dane, aby ustalić, co poszło nie tak podczas tego przejazdu i co zadecydowało o poślizgu.

Ustalenie przyczyn zdarzenia jest niezwykle kluczowe, szczególnie że 402 km/h nie stanowi jeszcze maksymalnej prędkości pojazdu. F5 według zapewnień producenta pojedzie nawet 500 km/h. 100 km/h więcej oznacza jeszcze trudniejsze wyzwanie pod kątem utrzymania pojazdu na drodze. Poza tym do wypadku doszło w kontrolowanych warunkach. A przecież Venomy mają homologację drogową. Eliminacja problemu z utratą siły docisku to zatem kwestia bezpieczeństwa przyszłych egzemplarzy, które pojawią się w ruchu drogowym i które nowy body-kit mogą otrzymać.