Stało się. Czarne skrzynki w nowych samochodach już są obowiązkowe

Rejestratory danych zdarzeń EDR (Event Data Recorder), nazywane potocznie czarnymi skrzynkami, muszą znaleźć się na wyposażeniu nowych samochodów rejestrowanych w Unii Europejskiej. Urządzenia te mają na celu rejestrację parametrów jazdy i okoliczności wypadków, co może pomóc w ustaleniu ich przyczyn i przebiegu. 7 lipca 2024 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144. Co z autobusami i pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 tony? W takich pojazdach EDR będzie montowany obowiązkowo od 7 stycznia 2026 roku.

Rejestratory będą zapisywać dane przez pięć sekund zdarzeniem drogowym i po nim, a dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnione osoby, takie jak służby ratunkowe, śledczy, eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego, producenci pojazdów oraz warsztaty naprawcze.

Upowszechnienie EDR to ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Dane mogą pomóc w wyjaśnianiu zdarzeń drogowych i ich zapobieganiu w przyszłości. Dzięki nim możliwe będzie wprowadzenie skuteczniejszych działań prewencyjnych, co przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Monitoring i zapis parametrów

Instytut Transportu Samochodowego wylicza, jakie parametry będą monitorować i zapisywać czarne skrzynki. Będą to: przyspieszenie wzdłużne i boczne, ruch obrotowy pojazdu, ciśnienie w układzie hamulcowym, kąt obrotu kierownicy, prędkość obrotowa silnika, tryb pracy skrzyni biegów, stopień otwarcia lub zamknięcia przepustnicy, prędkość jazdy i moment obrotowy. Działanie systemów bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i ich napinacze, również będą rejestrowane.

W przypadku wypadków śmiertelnych, gdy nie było świadków, dane EDR mogą dostarczyć niezbędnych informacji o przebiegu zdarzenia. Mogą też służyć jako dowód w sądzie, gdy pojawia się spór co do wypadku. Analiza danych z EDR jest również istotna do opracowywania nowych systemów bezpieczeństwa i do szkolenia kierowców, co może prowadzić do poprawy ich nawyków.

Dane objęte ochroną

Zgodnie z unijnymi przepisami producenci pojazdów muszą zapewnić, że dane z rejestratorów EDR są chronione przed manipulacją i będą anonimowe. Informacje mają być dostępne w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bez możliwości identyfikacji osoby fizycznej. Producenci muszą również udostępniać dane techniczne i narzędzia diagnostyczne potrzebne do pozyskiwania i interpretacji danych z EDR. Dane te mają być dostępne przez standardowe interfejsy i odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Komisja Europejska wprowadza również znormalizowane protokoły komunikacyjne ułatwiające dostęp do informacji z EDR.