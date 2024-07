Tak Rosjanie przepłacają za samochody premium. W Polsce jest dużo taniej

Początek 2022 r. Jeszcze tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę rynek nowych samochodów z segmentu premium był dość stabilny w Federacji Rosyjskiej. Nietrudno zgadnąć, kto wówczas na nim rządził. Od lat Rosjanie preferowali niemieckie marki. W Top 5 dominowało zatem niemieckie trio.

Top 5 najpopularniejszych marek premium w Rosji na początku 2022 r. (rejestracje w lutym 2022 r.)

BMW – 2830 egz. Mercedes – 2497 egz. Audi – 894 egz. Lexus – 881 egz. Volvo – 679 egz.

Połowa 2024 r. Jak wygląda motoryzacyjny rynek premium w Rosji? Jakże odmiennie! Widać skutki sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Przede wszystkim zniknęła część marek, które przez lata brylowały w statystykach. Kto zajął ich miejsce? Marki z kraju, który najbardziej skorzystał na wycofaniu się zachodniej konkurencji. Zdumiewa przy tym wysoka pozycja producenta z Niemiec. Okazuje się, że Rosjanie znaleźli sposób, by w ramach tzw. importu równoległego ściągać nowe samochody BMW. Otwartą kwestią pozostaje co na to władze niemieckiego koncernu. Zapewne mało kto cieszy się z obecności BMW w rosyjskim Top 5, zdominowanym przez chińskich producentów.

Top 5 najpopularniejszych marek premium w Rosji w połowie 2024 r. (rejestracje w czerwcu 2024 r.)

Exeed – 3542 egz. Tank – 2295 egz. Lixiang – 1042 egz. BMW – 699 egz. Voyah – 511 egz.

Liderem jest chiński Exeed, który w Rosji oferuje tylko SUV-y i crossovery. Najtańszy kompaktowy LX kosztuje 2,49 mln rubli (ok. 112 tys. zł). Czy to dużo? Jak na rynek rosyjski nie tak drogo. W tej cenie można mieć dwie Łady Granta w najbogatszej wersji.

Flagowym modelem marki Exeed jest ogromny (niemal 5 m długości) 7-miejscowy SUV Exeed VX, którego cennik rozpoczyna się od 5,5 mln rubli (ok. 247 tys. zł za wersję 2.0 Turbo o mocy 249 KM). Podobnie wyceniony jest SUV Tank 500 (duży 7-miejscowy SUV z 3-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 299 KM). Znacznie więcej trzeba wydać na samochody marki Lixiang (flagowy model to hybrydowy SUV L9, który mierzy ponad 5,2 m długości i kosztuje 8,3 mln rubli).

X7 BMW Materiały promocyjne

Oczywiście chińskie premium jest znacznie tańsze od niemieckiego. Chętni na nowe BMW (wybór modeli jest zadziwiająco duży) w Rosji muszą sięgnąć znacznie głębiej do kieszeni (import prowadzą dawni dealerzy marki). Na dość popularne BMW X7 (przynajmniej pod względem liczby ofert) trzeba przygotować ok. 17-20 mln rubli (zależnie od wersji). Sporo! To niemal dwa razy więcej niż w Polsce. Za BMW X7 40i Rosjanin musi zapłacić ponad 900 tys. zł. W polskim salonie oferty zaczynają się od ok. 500 tys. zł. Spora różnica jest także w przypadku najnowszej serii 5. Model 520d xDrive w Polsce można konfigurować od ok. 285 tys. zł. W przypadku rosyjskich ofert trzeba przygotować ponad pół miliona złotych.