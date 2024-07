Tak podróżują piłkarze na mecze Euro 2024. Przejechałem się autokarem reprezentacji Niemiec

Senne, letnie lipcowe popołudnie w Austrii. Gdy wylądowałem na lotnisku w Salzburgu, nie spodziewałem się, że będzie na nim tak skromny ruch. Niewiele osób czekało w terminalu. Na pobliskim parkingu również było pusto. Stąd trudno było przeoczyć zaparkowany duży autokar MAN w barwach reprezentacji Niemiec. A to dobrze mobilizowało do wzmożonej uwagi. Wypatrywałem sportowców i całego zespołu szkoleniowego. Nic z tego! Nigdzie nie dostrzegłem piłkarzy. Okazało się, że autokar przyjechał po dziennikarzy, którzy przybyli na prezentację nowości technologicznych niemieckiego producenta ciężarówek i autobusów.

Jak to możliwe, że reprezentacyjny autokar podstawiono do dyspozycji mediów? Okazało się, że na potrzeby mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2024 MAN wyprodukował dwa specjalne egzemplarze modelu Lion’s Coach C. Pierwszy na co dzień służy piłkarzom. Drugi oczekuje zaś w rezerwie na wypadek niespodziewanego zdarzenia. Znamienne, że nikt w MAN nie wspominał o ryzyku awarii. Tym niespodziewanym zdarzeniem może być choćby nawet drobna kolizja. A to dopiero byłby wstyd, gdyby uszkodzony pojazd służył do przewozu reprezentacji kraju.

Łączy nas piłka? Nie w Niemczech

Autokar pomalowano tak, że już z daleka rzuca się w oczy. Trudno przeoczyć ogromne napisy "Wir fur Deutschland" czy "Wir fur euch" (Jesteśmy dla Niemiec, My dla ciebie) Najwyraźniej polskie hasło "łączy nas piłka" nie zyskało uznania u naszych sąsiadów.

Do dyspozycji piłkarzy producent przygotował luksusowy trzyosiowy model Lion’s Coach C R09-1525 o długości ponad 13,3 m. To mocniejsza wersja autokaru, która z tyłu skrywa sześciocylindrowy diesel o pojemności 12,4 l i mocy 510 KM. Niemało.

Jak na reprezentacyjny model przystało, zadbano o taką konfigurację, by drużyna podróżowała w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Stąd zaledwie 34 wygodne skórzane fotele (producent chwali się, że użył tylko naturalnej skóry) z funkcją masażu i ogrzewania dla pasażerów oraz miejsca dla kierowcy i pilota. Dlaczego zaledwie? W konfiguracji najbardziej ekonomicznej można zabrać na pokład nawet 57 osób (skojarzenia nie tylko z tanimi liniami lotniczymi jak najbardziej uzasadnione).

Autokar MAN Lion's Coach C R09-1525 MAN

Autokar MAN Lion's Coach C R09-1525 Tomasz Okurowski

Naładuj telefon, wypij kawę i podgrzej posiłek

Szybko przekonałem się, że miejsca na nogi nie brakuje, a fotele są dość obszerne i bardzo wygodne (są miękkie, ale nie tak jak w starych francuskich samochodach). Każdy znajdzie porty USB-A i USB-C oraz gniazdko, by naładować telefon czy podłączyć laptopa. By nikt się nie nudził, zainstalowano nawet zestaw multimedialny z odtwarzaczem płyt DVD, gniazdami HDMI, modułem Apple TV oraz iPadem Pro do sterowania. Do tego kilkanaście głośników oraz 6 subwooferów. Na tym nie koniec.

Projektanci wnętrza nie zapomnieli o kadrze szkoleniowej. Dlatego zamontowano aż cztery stoliki z wbudowanymi dużymi ekranami LCD w blat. Wszystko po to, by w trakcie podróży prowadzić szczegółową analizę meczów oraz gry poszczególnych piłkarzy. Oczywiście analiza nie obędzie się bez dobrej kawy czy posiłku (na pokładzie kuchnia z mikrofalówką i dość kosztownym automatycznym ekspresem Jura Z6).

Autokar MAN Lion's Coach C R09-1525 MAN

Autokar MAN Lion's Coach C R09-1525 piłkarskiej reprezentacji Niemiec na Euro 2024 Tomasz Okurowski

Autokar MAN Lion's Coach C R09-1525 reprezentacji Niemiec na EURO 2024 MAN

Niestety kawy nie spróbowałem. Obyło się również bez posiłku z mikrofalówki. Podczas godzinnej przejażdżki nie skorzystałem także z zestawu multimedialnego czy ekranów wbudowanych w blaty stolików. Bez trudu za to wyprostowałem nogi i uniknąłem głośniejszej rozmowy. Wnętrze okazało się na tyle dobrze wygłuszone, że szumy wiatru czy odgłosy padającego deszczu oraz toczących się kół nie przeszkadzały w rozmowie. A to wbrew pozorom nie jest wcale takie oczywiste we współczesnych autokarach, gdyż wygłuszenie wpływa na zwiększenie masy oraz zużycia paliwa.

Podróż z lotniska w Salzburgu minęła dość szybko. Następnego dnia wracałem już znacznie mniejszym minibusem MAN TGE w wersji osobowej. I choć było całkiem wygodnie, to jednak w porównaniu z dużym autokarem minibus wypada dość blado. Miałem zatem czego zazdrościć piłkarzom i to nie tylko w kwestii zarobków. Wyjazd na premierę nowych autobusów i ciężarówek MAN sfinansował MAN Polska. Firma nie miała wpływu i wglądu w treść publikacji.