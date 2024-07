Opłata sezonowa na autostradzie. Chorwacja uderzy po kieszeni kierowców i turystów

Chorwacja to szalenie popularny wakacyjny kierunek. Polacy uwielbiają ten kraj i masowo do niego jeżdżą, dlatego informacja o zmianach na tamtejszych drogach naprawdę nas dotyczy. Większość Polaków decyduje się na wakacje w Chorwacji dojechać samochodem. W poprzednich latach Chorwacka Wspólnota Turystyczna podawała, że własne auto jako środek transportu wybierało nawet 70 proc. Polaków. W tym roku jazda po tamtejszych autostradach będzie droższa.

Opłata sezonowa na autostradzie to nie nowy pomysł

Taką opłatę po raz pierwszy Chorwaci wprowadzili jeszcze w 2017 r., ale pomysł zawieszono po kryzysie spowodowanym pandemią. Turystyka jest dla gospodarki Chorwacji niezwykle ważna, rząd nie chciał więc zniechęcać odwiedzających wyższymi cenami. Liczył się każdy sposób, żeby ściągnąć ludzi nad Adriatyk. W 2024 r. wyższe ceny wracają.

Od lipca do końca września tego roku wszystkie opłaty za drogi w Chorwacji zostają automatycznie podniesione o 10 proc. Państwowe Hrvatske Autoceste (HAC) podaje, że aż 40 proc. całkowitego ruchu na chorwackich autostradach przypada właśnie na wakacje. Wpływy z wyższej opłaty powinny być więc znaczne. Podwyżka dotknie i mieszkańców kraju, i turystów, a więcej zapłacą kierowcy motocykli, samochodów osobowych, osobówek z przyczepami i kamperów. Co ciekawe, większe pojazdy nie są objęte wyższą opłatą, co może podpowiadać, że na celowniku znaleźli się głównie turyści.

W Chorwacji lepiej nie łamać ograniczeń prędkości. Mandaty w Chorwacji 2024 r.

Nie tylko w Polsce toczyła się debata o nadmiernej prędkości. Zbyt szybko jeżdżących kierowców dosyć mieli także Chorwaci, którzy mają wyjątkowo surowy taryfikator mandatów. Kary skokowo rosną powyżej jazdy o ponad 30 km/h za szybko:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 40 euro mandatu,

Przekroczenie prędkości o 11 do 20 km/h – 67 euro mandatu,

Przekroczenie prędkości o 21 do 30 km/h – 132 euro mandatu,

Przekroczenie prędkości o 31 do 50 km/h – od 400 do 930 euro mandatu,

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – od 1,3 do 2,6 tys. euro mandatu.

To oznacza, że za zbyt szybką jazdę w Chorwacji można dostać nawet ponad 11 tysięcy złotych przy kursie z początku lipca 2024 r. Mamy nadzieję, że na wakacjach jesteście rozsądni i powyższe mandaty traktujecie jako ciekawostkę, a nie zagrożenie. Pamiętajcie, że najważniejszym celem na drodze jest bezpieczne dotarcie do celu, a nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków na drodze.