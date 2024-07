Yaris-skandalista kończy właśnie 25 lat. Mała Toyota mocno dojrzała przez lata

Prezentacja Toyoty Yaris pod koniec 1998 r. była prawdziwym przełomem. Bo przełomowa stała się przede wszystkim stylizacja auta. Obły i w tamtym czasie futurystyczny kształt nadwozia połączony z wyświetlaczem w miejscu zegarów wyróżniał się z tłumu. I to nie tylko na tle mocno skostniałej stylistycznie i technologicznie poprzedniczki – modelu Starlet, ale także wszystkich innych hatchbacków segmentu B końca XX wieku. To wywołało prawdziwy skandal motoryzacyjny. Toyota nie słynęła bowiem z tak odważnych projektów. Produkcja Yarisa wystartowała w styczniu 1999 r.

Sukces Yarisa był sukcesem skrojonym głównie pod Europę

Ciekawostka w tym punkcie jest taka, że Yaris powstał głównie pod kątem rynku europejskiego. Dlatego nadwozie było projektowane w europejskim centrum marki ED2, a głównym projektantem został Grek – Sotiris Kovos. W wersji od 2001 r. europejska była także produkcja modelu. Ten zaczął być montowany w nowo wybudowanym, francuskim zakładzie Toyoty. A słowo "europejski" pasuje jeszcze do nazwy modelu. Bo Yaris pochodzi od Charis. To liczba pojedyncza wyrazu Charites, który oznacza greckie boginie uroku i piękna.

Produkcja pierwszej generacji zakończyła się z bilansem na poziomie 1,2 mln sztuk. Piękny wynik, powiecie? To pewne. Choć dalszych sukcesów również Yarisowi nie zabrakło. Warto tylko wspomnieć o tym, że:

10 mln sprzedanych sztuk sprawia, że Yaris choć najmłodszy, idzie ramię w ramię z takimi sprzedażowymi hitami Toyoty, jak Corolla, Camry, RAV4, Hilux czy Land Cruiser.

prawdziwą legendą stał się silnik 1.0 z rodziny KR. 3-cylindrowy benzyniak zaoferował kierowcom 68 koni mechanicznych. Był tytanicznie trwały i potrafił jeździć na kropelce. Jest produkowany w zmodyfikowanej formie aż do dziś. Dziś jest montowany w modelu Aygo i ma 72 konie.

rosnący popyt na Yarisa w Europie sprawił, że w 2021 r. Toyota zwiększyła moce produkcyjne. Samochód zaczął opuszczać także linię taśmy w zakładzie Toyota Motor Manufacturing Czech Republic w Kolinie.

od czterech lat z rzędu jest najpopularniejszym autem segmentu B na świecie, a w Europie należy do Top 10 najchętniej kupowanych samochodów.

współczesny Yaris ma także polski akcent. W fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland na Dolnym Śląsku powstają silniki benzynowe, silniki elektryczne i hybrydowe przekładnie stosowane w modelu.

Nowa Toyota Yaris fot. ŁK

Yaris dba o tradycję. Dopracowuje hybrydy i rozbudowuje gamę

Na początku trzeciej dekady XXI wieku Yaris złapał nowy oddech. A wszystko za sprawą czwartej generacji modelu. Auto otrzymało jeszcze mocniejszą i bardziej dynamiczną hybrydę (ta ma 116 koni mechanicznych), która stopniowo przejmuje sumaryczną sprzedaż. A dodatkowo efektowną stylizację, szeroki pakiet systemów bezpieczeństwa i dobrze zestrojone zawieszenie. Yaris przestał być jednak skandalistą. Stał się raczej elegancikiem, który wyróżnia się z tłumu wyczuciem stylu. Te wartości sprawiły, że Yaris po raz drugi w swojej historii stanął na najwyższym podium konkursu Europejskiego Samochodu Roku. Zdobył tę nagrodę w 2021 r.

Czwarta wersja Yarisa jest o tyle ciekawa z punktu widzenia kierowców, że oznacza także rozszerzenie gamy. To ona stała się punktem wyjścia dla nowego crossovera Toyoty, a więc Yarisa Crossa. Modelu, który wyśmienicie radzi sobie w segmencie B-SUV. To także Yaris IV w dużej mierze stał się podstawą do stworzenia prawdziwie sportowej wersji – GR Yarisa.