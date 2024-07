Niemcy wybrali najlepsze opony całoroczne. Raport ADAC to "punkt zwrotny"

Jak coś jest do wszystkiego, to jest... kochane przez Polaków. W 2023 r. aż 21 proc. rynku ogumienia w naszym kraju należało do opon wielosezonowych. A to dopiero połowa dobrych informacji. Bo wielosezonówki, jako jedyny produkt na tym rynku, mogą się pochwalić wzrostem sprzedaży. Ten sięgnął blisko 2 proc. Dla porównania sprzedaż opon letnich skurczyła się o 11,9 proc., a zimowych o 23 proc.

Test opon ADAC jest naprawdę miarodajnym badaniem

Powyższy trend jest widoczny nie tylko w ujęciu polskim. Polska stanowi tu jedynie soczewkę, przez którą można patrzeć na Europę. Właśnie dlatego ADAC przygotowując swój – już legendarny – test ogumienia wskazuje wielosezonówki jako oddzielną kategorię. Zanim jednak porozmawiamy o wynikach, warto wskazać kilka kluczowych faktów dotyczących samych prób prowadzonych przez niemiecki automobilklub. Kierowcy powinni wiedzieć o tym, że:

im niższa nota w teście, tym lepiej. Od 2,5 zaczyna się ocena dobra. 4,5 oznacza już ocenę wystarczającą.

o ocenie w 70-proc. decyduje bezpieczeństwo jazdy, a w tym zachowanie na suchej nawierzchni (m.in. jazda na granicy poślizgu i droga hamowania), zachowanie na mokrej nawierzchni (m.in. droga hamowania, aquaplaning, prowadzenie na prostej i po łuku) i zachowanie w warunkach zimowych. W 30-proc. o nocie decyduje równowaga środowiskowa.

ADAC bierze pod uwagę również takie wskaźniki, jak możliwy przebieg i stopień zużycia opon, wydajność paliwową czy hałas generowany podczas jazdy.

Zestawienie najlepszych opon wielosezonowych w 2024 r. według ADAC

W 2024 r. podczas przygotowywania testu ADAC zdecydowało się na rozmiar ogumienia 205/60 R16. To w chwili obecnej jedna z najpopularniejszych wielkości na rynku europejskim. Pasuje zarówno do hatchbacków, jak i części crossoverów czy SUV-ów.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 – nota 2,4 – ocena dobra

Pirelli Cinturato All Season SF2 – nota 2,6 – ocena zadowalająca

Hankook Kinergy 4S2 – nota 2,7 – ocena zadowalająca

Michelin CrossClimate 2 – nota 2,7 – ocena zadowalająca

Kumho Solus 4S HA32+ – nota 2,8 – ocena zadowalająca

Vredestein Quatrac – nota 2,8 – ocena zadowalająca

Falken EuroAll Season AS210 – nota 3,1 – ocena zadowalająca

Firestone Multiseason 2 – nota 3,6 – ocena wystarczająca

Sava All Weather – nota 3,7 – ocena wystarczająca

Nankang Cross Seasons AQ-6 – nota 3,7 – ocena wystarczająca

Toyo Celsius AS2 – nota 3,8 – ocena wystarczająca

Semperit AllSeason-Grip – nota 3,9 – ocena wystarczająca

UNIROYAL AllSeasonExpert 2 – nota 4,0 – ocena wystarczająca

Yokohama BluEarth-4S – nota 4,0 – ocena wystarczająca

Kenda Kenetica 4S – nota 5,1 – ocena niewystarczająca

Infinity Ecofour – nota 5,4 – ocena niewystarczająca

"Punkt zwrotny" w testach ADAC. O co chodzi?

Niewątpliwym punktem zwrotnym jest to, że Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 stał się pierwszą oponą wielosezonową w historii testów ADAC, która otrzymała od niemieckiego automobilklubu ocenę dobrą. Nigdy wcześniej tak wysokiej noty nie było. Skąd ten optymizm? Goodyear zasłużył na niego z uwagi na bezpieczeństwo jazdy. Dostał drugą najlepszą notę w tej kategorii wśród 16 rywali. Świetnie "wyceniona" została również równowaga środowiskowa. W tej kategorii Vector 4Seasons Gen-3 pobił wszystkich rywali i to z naprawdę sporym zapasem.

Mniej optymistyczne wnioski? Ten jest jeden. Na 16 opon wielosezonowych, które zostały przetestowane przez ADAC, jedynie 7 modeli zyskało rekomendację. 9 nie jest zalecanych. To oznacza, że w kwestii technologii tego ogumienia producenci nadal mają naprawdę wiele do zrobienia.