Którzy kierowcy od jutra nie wjadą legalnie do centrum Warszawy? Dwa scenariusze

W poniedziałek 1 lipca w Warszawie zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu, która obejmie swoim obszarem praktycznie całe Śródmieście oraz fragmenty dzielnic obok. Strefa będzie obejmować nie tylko lewobrzeżną Warszawę, ale także całkiem spory obszar Pragi. Na razie znakomita większość kierowców w ogóle nie musi się SCT przejmować. Warszawa zdecydowała, że będzie wprowadzać kolejne obostrzenia stopniowo. Aktualna wersja warszawskiej Strefy Czystego Transportu będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. i jest bardzo pobłażliwa.

Kto nie może legalnie wjechać do centrum Warszawy od 1 lipca 2024 r.?

W pierwszym etapie urzędnicy na celownik wzięli najstarsze samochody, które poruszają się po ulicach stolicy. Co ciekawe, przeprowadzone przed wprowadzeniem SCT badania wykazały, że nowe przepisy dotkną tylko trzech proc. aut. To oznacza, że 97 proc. z jeżdżących po Warszawie samochodów powinno spełniać wymagania. Tak jak wspomnieliśmy, pierwsze etapy SCT nie są nadto restrykcyjne. W kolejnych zielona strefa będzie dotyczyć większej liczby kierowców.

Legalny wjazd do centrum Warszawy będzie zależał od wieku samochodu. Ten różni się w zależności od rodzaju silnika spalinowego. Samochody benzynowe mogą być starsze niż te z silnikiem Diesla. Oddajmy głos urzędowi miasta:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 19 lat).

Jeśli macie wątpliwości, to swój samochód można sprawdzić na specjalnej stronie SprawdzSCT.zdm.waw.pl

Czy trzeba mieć zieloną naklejkę, żeby wjechać do Warszawy?

Powyższe obostrzenia dla samochodów to przepisy ogólne. Są od nich wyjątki, które miasto wprowadziło z myślą o swoich mieszkańcach. Chodzi m.in. o: mieszkańców Warszawy, którzy rozliczają w niej podatki, seniorzy powyżej 70 roku życia czy osoby posiadające samochody zabytkowe. W tym przypadku, żeby jeździć po SCT mimo że dany samochód nie spełnia jej wymogów, potrzebna będzie zielona naklejka, którą bez problemu można załatwić w internecie. Zrobicie to na stronie, do której linkowaliśmy przed chwilą.

Reszta kierowców nie będzie potrzebowała naklejki. Samochody mają być kontrolowane wyrywkowo przez policjantów i strażników miejskich. Funkcjonariusze będą korzystać także z systemu nadzoru elektronicznego.