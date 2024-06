Niestety. Co roku żegnamy się z różnymi modelami samochodów, które znikają z oferty. Bywa, że niekiedy trudno zrozumieć decyzje producentów. Tak było m.in. w przypadku Forda Fiesty, czyli popularnego miejskiego malucha o jakże długiej historii. Ostatni egzemplarz zjechał z linii produkcyjnych w czerwcu 2023 r. W przypadku Forda pożegnaliśmy także w Europie Mondeo, S-Maxa czy Galaxy. Wcześniej z rynku zniknęło wiele minivanów z Citroenem C4 i spalinowym Renault Scenic na czele. Na rynku aut sportowych także nastąpiło spore przetasowanie. Do historii przeszły Audi TT i R8, Dodge Challenger czy renault Megane R.S.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe Porsche 911

A jakie samochody pożegnamy w tym roku? Lista jest dość spora. Oto kilka wybranych pozycji.

Chevrolet Camaro

Camaro to kawał amerykańskiej historii. Popularne sportowe auto Chevroleta zadebiutowało na rynku w 1966 r. Do 2002 r. oferowano cztery generacje modelu. Piąta pojawiła się w 2008 r. po kilkuletniej przerwie. Zapewne mało kto przypuszczał, że szósta generacja zostanie ostatnią. Jak dotąd bowiem brak informacji o potencjalnym następcy. Dla kolekcjonerów pozostaje m.in. limitowana edycja ZL1 Collectors Edition z silnikiem 6,2 l V8 o mocy 650 KM.

Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition Fot. Chevrolet

Chevrolet Malibu

W Europie praktycznie nieznany? Cóż, Malibu to techniczny krewniak Opla Insignia ostatniej generacji. Oba samochody opracowano na tej samej platformie General Motors E2XX. Oba korzystało (częściowo) z tej samej rodziny silników. Znamienne, że Malibu przetrwało dłużej na rynku niż Insignia. Opel wycofał samochód ze swojej oferty już w 2022 r. Amerykanie walczyli nieco dłużej. Auto zniknie z rynku jeszcze w tym roku, a produkcja powinna zostać zakończona w listopadzie.

2016 Chevrolet Malibu fot. GM

Ford Escape

Dobry przykład globalnego samochodu. W Europie znany jako Kuga, czyli ceniony kompaktowy SUV z obszerną gamą napędów. Po drugiej stronie Atlantyku to Ford Escape. Okazuje się, że mimo niezłych wyników sprzedaży w USA (ponad 140 tys. egz. w 2023 r.) menedżerowie Forda oczekiwali więcej. Stąd Escape podzieli los większego SUV-a Edge i jeszcze w tym roku zostanie wycofany z amerykańskiej oferty.

Ford Escape Plug-In Hybrid i ST-Line Elite Ford

Jaguar F-Type

W końcowym roku produkcji powstało 150 egzemplarzy pożegnalnej edycji F-Type ZP. Dla brytyjskiej marki to ostatni sportowy samochód spalinowy (na rynku zadebiutował w 2013 r.). Ostatni z silnikiem V8 pod maską. Już pod koniec 2023 r. Jaguar zapowiadał, iż od 2025 r. stanie się marką w pełni zelektryfikowaną. Odważne, nieprawdaż?

Ostatni z ostatnich. Tak Brytyjczycy żegnają jeden ze swoich pięknych samochodów Fot. Jaguar

Maserati Ghibli

W grudniu 2023 r. w zakładach Grugliasco powstało ostanie nadwozie do Maserati Ghibli (niemal 5-metrowy sedan segmentu E), które następnie trafiło do Mirafiori w celu końcowego montażu samochodu. Pożegnalny egzemplarz Maserati Ghibli był przeznaczony dla klienta w USA. Tak skończyła się historia snu o potędze i ambitnych planach nieżyjącego już słynnego menedżera Sergio Marchionne. Włochom pozostała zaś nadzieja, że Maserati jeszcze kiedyś odzyska dawny blask.

Maserati Ghibli Fot. Maserati

Nissan GT-R

Rocznik 2024 będzie ostatnim oferowanym na rynku amerykańskim (w Europie samochód oferowano do wiosny 2022 r.). W salonach pojawiły się dwie specjalne edycje Takumi Edition i Skyline Edition. W Japonii Nissan GT-R utrzyma się zapewne jeszcze do przez kilka miesięcy. Według japońskich mediów R35 z rocznika modelowego 2025 będzie ostatnią edycją. Jak dotąd brak informacji na temat bezpośredniego następcy japońskiego rywala dla takich aut jak Audi R8, Chevrolet Corvette czy Porsche 911.

Odświeżony Nissan GT-R na rynek japoński Nissan

Porsche 718 Boxster i Cayman

Koniec dwóch cenionych modeli Porsche? I tak i nie. Boxster i Cayman zostają wycofane z europejskiej oferty ze względu na zbyt wysokie koszty przystosowania modeli do nowych europejskich regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ale niemal wszędzie tam, gdzie nowe przepisy nie obowiązują wciąż będzie można zamówić poszczególne wersje. Wyjątek to Cayman GT4 RS i Spyder RS, czyli najmocniejsze odmiany, które dalej można konfigurować. Jak to możliwe? W europejskich przepisach przewidziano wyjątek dla tzw. małoseryjnej produkcji.

Porsche 718 Cayman Fot. Porsche

Volvo S60

Niestety szwedzki sedan w wydaniu „Made in USA" znika jeszcze w tym roku. Produkcja S60 zostanie zakończona w amerykańskich zakładach Ridgeline już pod koniec czerwca 2024 r. Auto pozostanie zaś na liniach produkcyjnych w Daqing w Chinach. Według jakże ciekawego zestawienia przygotowanego przez Skodę, chińskie S60 będzie wytwarzane jeszcze przynajmniej przez rok. Nieco dłużej utrzyma się kombi, które pozostanie w ofercie do 2028 r.

Volvo S60 Volvo