Oto najdłuższa linia autobusowa w Warszawie. Trasa ma prawie 40 km

Najdłuższą linią autobusową w Warszawie jest linia o numerze 720. Autobus poruszający się między "końcowym" Wiatraczna a Rzakty pokonuje 40 km. Dokładnie przejeżdża 39,667 kilometra. To mniej więcej tyle, ile dzieli granicę Warszawy i np. Grójec. Przejazd na tym dystansie autobusem miejskim trwa jakieś 60 do 75 min. Dużo zależy od godziny i natężenia ruchu na drodze.

Najdłuższa linia autobusowa w Warszawie nie jest linią pospieszną

Linię autobusową nr 720 obsługuje zajezdnia autobusowa Ostrobramska. Autobus na tej trasie przejeżdża m.in. Ostrobramską, Płowiecką, Traktem Brzeskim czy Lubelską. Ma też jeden tzw. kurs wariantowy. W jego przypadku podjeżdża do Pęclina. To z kolei sprawia, że ilość przystanków rośnie z 47. do 52. Pomimo rekordowej długości, linia 720 nie jest linią pospieszną.

Warszawska linia 720 to prawie czterdziestolatek

Linia nr 720 wchodzi właśnie w wiek średni. Za kilka dni skończy 39 lat. Została bowiem wyznaczona przez warszawskie przedsiębiorstwo transportowe dokładnie 27 czerwca 1985 r. Nie było to nowe połączenie. Przebiegało bowiem po śladzie dotychczasowej linii 220L. Linii, która była... jednokierunkowa. Choć kursowanie 720-tki nie jest ciągłe. Miała do tej pory co najmniej dwie przerwy w funkcjonowaniu:

między rokiem 1986 a 1991 jej nazwa zmieniła się na linię 250.

1 lipca 1992 r. linia 720 zniknęła z wakacyjnego rozkładu. We wrześniu jednak nie wróciła do grafiku. Została zlikwidowana. Powróciła dopiero 1 października 2003 r.

Jak jest najdłuższa linia autobusowa nocna w Warszawie?

Linia autobusowa nr 720 w Warszawie ma rekordową długość. Po piętach depcze jej jednak autobus o innym numerze. Mowa o linii N02, czyli autobusie nocnym. W tym przypadku środek komunikacji miejskiej porusza się między przystankami Metro Młociny a Marysin. Pokonuje na tej trasie prawie 38 km, zatrzymuje się nawet na 75 przystankach, a przejazd trwa jakieś 76 min.