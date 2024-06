Gdzie jest najstarsza ulica w stolicy? Tylko najstarsi warszawiacy to wiedzą

Marszałkowska czy Al. Jerozolimskie. To zdecydowanie jedne z najbardziej znanych ulic w Warszawie. Najbardziej znanych, ale zdecydowanie nie najstarszych. Bo aby odkryć historię warszawskiego nazewnictwa drogowego, trzeba się udać w rejon zabytkowych kamienic zarysowanych nad brzegiem Wisły. Choć to akurat powinno być dość oczywiste.

REKLAMA

Zobacz wideo Pościg ulicami Warszawy zakończył się na słupie

Długa nie jest wcale taka długa. Jej historia sięga jednak 7 wieków wstecz

No dobrze, zatem jak nazywa się najstarsza ulica w stolicy? Większość źródeł podaje, że jest to ul. Długa. Leży na Nowym Mieście. Przebiega od ul. Freta do Andersa. Dziś Długa nie wydaje się jednak tak długa. Liczy bowiem zaledwie 875 m. To przecinek w porównaniu np. z 14,5-km Wału Miedzeszyńskiego czy ponad 12-km Puławskiej. Nazwa pochodzi jednak ze średniowiecza. A wtedy 875 m rzeczywiście było wynikiem rekordowym. To oznacza, że historia tej ulicy sięga aż siedmiu wieków wstecz.

Dzieje ul. Długiej w Warszawie są naprawdę ciekawe. To na niej w XIV wieku utworzył się długi przedmiejski plac postojowo-targowy. Plac, którego kształt do dziś można dostrzec w szerokiej części szlaku. Trasa stanowiła wtedy element traktu, który łączył Sochaczew z Łowiczem. Pierwsze domy przy długiej zaczęły być budowane w XV w. Były drewniane. Wiek później tu zaczęto lokalizować dwory szlacheckie, ale i... browary. Później wzdłuż drogi poprowadzono drewniane rury wodociągów.

Ul. Długa jest dziś... zabytkiem!

Ul. Długa w Warszawie przed długie lata stanowiła też ważne miejsce wydarzeń historycznych. Warto wspomnieć chociażby o tym, że: