Macie kłopot ze Strefą Czystego Transportu w Warszawie? Możecie tu przyjść i o tym opowiedzieć

Strefa Czystego Transportu kojarzy się z... ograniczeniami w ruchu. I te w pewnym stopniu się pojawią. Będą jednak raczej marginalne. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, "w pierwszym etapie wdrażania SCT w Warszawie zdecydowana większość pojazdów spełnia jej wymogi i nie potrzebuje żadnej nalepki, wniosku czy zgłoszenia". Kierowcy mogą jednak nie wierzyć w ogólne zapewnienia.

Kierowca na dwa sposoby sprawdzi, czy jego auto potrzebuje naklejki w SCT w Warszawie

Kierowcy mają przede wszystkim jedną wątpliwość. Nie wiedzą, czy ich samochód nie musi być czasem wyposażony w specjalną naklejkę uprawniającą do wstępu na teren SCT. Aby przebrnąć przez etap wdrażania strefy i fazę wątpliwości właścicieli aut dość gładko, władze Warszawy postanowiły pójść dwutorowo. Po pierwsze informację w sprawie konieczności posiadania naklejki można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej sprawdzsct.zdm.waw.pl. Po drugie kierujący może udać się do punktu informacyjnego.

Samochody spełniające minimalne wymogi w SCT nie muszą mieć naklejki. Wjazd do strefy będzie bowiem monitorowany wizyjnie. Kamery odczytają numer rejestracyjny pojazdu, a następnie zweryfikują informacje emisyjne dotyczące pojazdu w bazie CEPiK.

Punkt uruchomiony przez ZDM znajduje się przy ul. Chmielnej 124, przy czym jedyne wejście jest od strony ulicy Żelaznej. Biuro ma działać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00. Przy wejściu kierowca spotka pracownika z tabletem. Ten ustali, czy auto należące do danej osoby naklejkę musi posiadać. Jeżeli tak, prowadzący zostanie odesłany do okienka, gdzie będzie mógł złożyć wniosek o wydanie wlepki. Choć wniosek równie dobrze można złożyć także i online.

Co warto wiedzieć o SCT w Warszawie?

Punkt informacyjny ZDM w Warszawie może też pełnić rolę informatora. Bo do niego pewnie będą się udawać kierowcy z wszystkimi pozostałymi pytaniami dotyczącymi SCT. Tyle że ilość zapytań może skutecznie sparaliżować pracę jednostki. Dlatego w tym punkcie postanowiliśmy rozwiać kilka wątpliwości. Odpowiedzmy zatem na najważniejsze i najczęściej zadawane przez kierowców pytania.