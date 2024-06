Na buspasy wjadą ciężarówki zamiast elektryków. To nowy pomysł Norwegii

Dotychczas z buspasów na najbardziej zakorkowanych drogach prowadzących do Oslo mogły korzystać nie tylko pojazdy komunikacji publicznej, ale także samochody elektryczne. Była to jedna z istotnych zachęt do kupowania pojazdów zeroemisyjnych. I jak przyznaje wielu Norwegów mieszkających w okolicach Oslo, dość istotny czynnik, dzięki któremu zdecydowali się na zakup pojazdu elektrycznego. Jednak z uwagi na gwałtowny wzrost liczby takich pojazdów, władze Norwegii postanowiły znieść ten przywilej.

W zamian wprowadzono nową regulację pozwalającą na korzystanie z buspasów przez samochody ciężarowe o DMC powyżej 7,5 tony. Decyzja ta opiera się na analizach ekspertów, które wskazują, że umożliwienie ciężarówkom korzystania z buspasów przyniesie korzyści dla lokalnej gospodarki. Zmniejszenie opóźnień w dostawach, redukcja kosztów paliwa oraz zmniejszenie stresu związanego z codzienną pracą kierowców to tylko niektóre z wymienianych przez władze Norwegii korzyści. Usprawnienie transportu ciężkiego, szczególnie tego przejeżdżającego przez Oslo, jest kluczowym celem nowej inicjatywy.

Zmiany te obejmują trzy najbardziej zakorkowane odcinki: E18 z Asker do Sandvika, E6 z Hvam do Tangerud oraz E6 z Taraldrud do Klemetsrud.

Nowa organizacja ruchu ma być wprowadzona w życie w najbliższych dniach, co będzie wiązało się również z aktualizacją oznakowania na wymienionych odcinkach. Warto podkreślić, że nowe regulacje będą dotyczyć jedynie trzech kluczowych tras, gdzie ruch jest szczególnie intensywny.