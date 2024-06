Wilanów. Kierowca mercedesa wjeżdża na czerwonym i uderza w skuter. Piesi chodzą i patrzą

To świeży film na kanale "STOP CHAM", ale nagrano go na początku tego miesiąca, a na YouTube trafił teraz. Warto się z nim zapoznać, ponieważ dzieją się na nim rzeczy. Dziwne i takie, których na drogach nie powinniśmy obserwować. Warto więc omówić go w celach edukacyjnych. Już w pierwszych sekundach kierowca BMW X7 skręca w prawo, choć wypadało chyba poczekać na kolejne światła, ale to tylko preludium do dalszych zdarzeń. Nie będziemy się czepiać.

Kierowca Mercedesa uderza w skuter i wysyła jego kierowcę do szpitala

Absolutnie nagannie zachowuje się za chwilę kierowca Mercedesa, który znajduje się naprzeciwko. Rusza i wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym. To nie jest późnopomarańczowe albo wczesnoczerwone, jak lubią się czasem tłumaczyć się kierujący, którzy łamią przepisy. Nie. Kierowca Mercedesa próbuje pokonać skrzyżowanie długo po zmianie świateł.

Bardzo trudno wytłumaczyć jego zachowanie. Możliwe, że utknął za samochodami skręcającymi w prawo, a na dodatek zdezorientował go autokar. Jednak i tak w żadnym wypadku nie wolno decydować się w takiej sytuacji na próbę przejazdu przez skrzyżowanie! Mam nawet wrażenie, że próbował naprawić swój błąd mocniej wciskając gaz, ale to nic nie dało. Wystarczyło chwilę poczekać na kolejną zmianę świateł.

Dochodzi do wypadku, bo przez skrzyżowanie, na swoim zielonym, przejeżdża rozpędzony skuter, którego kierowca nie zauważa w porę auta i nie daje rady wyhamować. Uderza w przód Mercedesa i w widowiskowy sposób odbija się od samochodu. W komentarzach pod nagraniem oczywiście pojawiło się "wina motorynkarza", ale znakomita większość komentujących ma dość drogowej pogardy dla przepisów i zdrowia innych. Apelują o dotkliwą karę dla kierowcy. Zwłaszcza, że ich zdaniem ten na nagraniu zachowuje się dziwnie. Macha z pretensją rękami, ale może być w szoku po wypadku, który spowodował, więc krytykujmy go za sam skrajnie niebezpieczny manewr. Z opisu filmu wynika, że kierujący skuterem musiał pojechać do szpitala.

To nie koniec. Przeraża reakcja pieszych i rowerzystów

Film trwa dalej i dalej mamy, co opisywać. Przerażająca jest w tym wszystkim jeszcze reakcja pieszych i rowerzystów. Wypadek wydarzył się na ich oczach, kierowca skutera bardzo mocno się poobijał, a ludzie... po prostu sobie patrzą i idą dalej. Nikt nie kwapi się, żeby pomóc, sprawdzić, jaki jest stan zdrowia poszkodowanego albo chociaż sięgnąć po telefon i zadzwonić po karetkę. Na tę bierność i obojętność również zwrócili uwagę komentujący. Warto więc w tym miejscu pochwalić dwóch mężczyzn, którzy zdecydowali się pospieszyć z pomocą. Tak trzeba.

Absurd tego filmu podkreśla jeszcze pewien pieszy, który dumnie kroczy nie pasami, a środkiem drogi dla rowerów, a rowerzyści przemykają wokół niego. Mieszkam całkiem niedaleko, bo na Dolnym Mokotowie, i mam nadzieję, że wcale tak nie wygląda dzień jak co dzień na Wilanowie...

Miasteczko Wilanów. Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl