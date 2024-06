Luksusowy SUV z przerobionym numerem VIN nie wyjechał z Polski

Próba przekroczenia granicy z Białorusią luksusowym autem o podejrzanym pochodzeniu, nie udała się obywatelowi Polski. Do opuszczenia granic Unii Europejskiej nie dopuścili funkcjonariusze pracujący na drogowym przejściu granicznym w Terespolu (woj. lubelskie).

REKLAMA

Ingerencja w pole numeryczne VIN

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę 16 czerwca. Na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oczekiwał mężczyzna kierujący brytyjskim SUV-em klasy premium. Mundurowi podczas prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzili auto pod kątem legalności pochodzenia. Strażnicy nabrali podejrzeń co do autentyczności numerów identyfikacyjnych pojazdu. W wyniku szczegółowych sprawdzeń stwierdzono ingerencję w pole numeryczne VIN.

Range Rover Velar wyprodukowany w 2021 roku trafił na służbowy parking. Wartość zabezpieczonego pojazdu oszacowano wstępnie na kwotę 245 tys. zł. Kierujący pojazdem mężczyzna został zatrzymany, a w samej sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze. Dalsze czynności prowadzą policjanci z Terespola.

Strażnicy regularne ujawniają nielegalne pojazdy

Od początku 2024 roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali samodzielnie oraz przy współpracy z innymi służbami pojazdy pochodzące z przestępstwa o łącznej wartości ponad 4,5 mln zł.

Funkcjonariusze SG podczas swojej codziennej pracy sprawdzają m.in. legalność pochodzenia aut, które zatrzymują na drogach do kontroli, lub w których kierowcy zamierzają przekroczyć granicę państwa. Weryfikują także pojazdy transportowane na lawetach bądź w przyczepach. W ujawnianiu sprzętów z nielegalnego źródła pomaga doświadczenie, nowoczesny sprzęt oraz dostęp do europejskich baz danych.