Nowe ceny paliw tylko jutro. Minus 50 gr/l. Na jednej sieci stacji i masz trzy godziny

Ostatnio bardzo dużo pisaliśmy o promocjach na paliwo, kiedy to sieci stacji paliw prześcigały się na ofertę na benzynę, olej napędowy i autogaz w czasie wzmożonych wyjazdów. Zwykle korzystając z aplikacji danej sieci dało się obniżyć koszt litra paliwa od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy. Oczywiście skorzystanie z promocji było obwarowanego różnymi limitami i warunkami. Teraz głośno jest o nowej promocji. Circle K ogłosiło na 20 czerwca Fuel Day. Tankowanie ma być tańsze o 50 groszy na litrze. W czym tkwi haczyk?

Fuel Day na Circle K. Jak skorzystać z promocji?

Przede wszystkim akcja będzie trwać tylko w czwartek 20 czerwca. Co więcej, w konkretnych godzinach! Promocyjne paliwo będzie dostępne na prawie 400 stacjach sieci od 14:00 do 17:00. Promocja jest dla wszystkich posiadaczy karty lojalnościowej Circle K EXTRA - również dla tych, którzy dołączą do programu w dniu promocji.

Uczestnicy programu będą mogli zatankować paliwa miles oraz milesPLUS o 50 groszy taniej. Wprowadzano oczywiście limit tankowania, który wynosi maksymalnie 50 litrów. Niezadowolone będą osoby z instalacja LPG, ponieważ promocja nie dotyczy LPG SupraGas. Circle K kusi jeszcze jedną zagrywką. Nowi uczestnicy programu otrzymają voucher z rabatem 20 gr/l na kolejne tankowanie. Voucher zostanie udostępniony w aplikacji mobilnej Circle K, a rabat będzie obowiązywać do maksymalnie 50 litrów paliwa.

Nie pierwszy raz akurat ta sieć stacji chce skusić polskich kierowców taką formą promocji. Kiedyś cięła ceny nawet o złotówkę! Wybraliśmy się wtedy sprawdzić, jak dużą popularnością cieszy się akcja i dosłownie można było mówić o oblężeniu. Poniżej zapoznacie się z naszą relacją. Zdjęcia redaktora Rafała pokazują, że jeśli chcecie załapać się na promocję, to lepiej tankowania nie zostawiać na ostatnią chwilę.

Prognozy cen paliw od 17 do 20 czerwca 2024 r.

Prognozy cen paliw na aktualny tydzień przewidywały wyhamowanie obniżek cen i względną stabilizację. To się potwierdziło i kierowcy muszą się pogodzić, że paliwa mogą przestać tanieć. Czekamy na kolejne wieści z rynku. Kolejne prognozy poznamy już w piątek. Poniżej aktualna rozpiska.

Benzyna Pb95 - od 6,35 do 6,47 zł za litr

Benzyna Pb98 - od 7,23 do 7,23 zł za litr

Olej napędowy ON - od 6,39 do 6,51 zł za litr

Autogaz LPG - 2,65 do 2,72 zł za litr

Trzymamy kciuki, żeby jednak paliwa wróciły do tendencji zniżkowej i konsekwentnie zmierzały w kierunku granicy sześciu złotych za litr. Ciekawi jesteśmy też, jak konkurencja odpowie na ruch Circle K. Możliwe, że niedługo pojawią się wakacyjne promocje na paliwo. Każdy zmniejszenie kosztu rodzinnego wyjazdu na wakacje to dobra wiadomość. Polscy kierowcy lubią takie akcje i wcale nas to nie dziwi.